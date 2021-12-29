наши историки: Раиса Михайловна Тонкова

06.09.1889 — 1970 (?), Киев
Из мещан. По окончании в 1908 с золотой медалью немецкого училища Св. Анны училась в Петербургском женском педагогическом институте на словесно-историческом отделении. После его окончания в 1913, также с золотой медалью, получила специальность преподавателя средних учебных заведений (история, русский и немецкий языки). В 1913—15 преподавала русский язык в училище Св. Анны, до 1922 не работала. С 1922 по 1926 состояла на службе в КУБУ (комиссия по улучшению быта ученых), затем в СНР (Секция научных работников профессионального союза работников просвещения) при Рабпросе в качестве секретаря.
В ПБ начала работать в 1925, 15 июля 1926 зачислена в штат младшим помощником библиотекаря в Отделение "Россика". С 1930 работала в КБО (Консультационно-библиографический отдел). В 1932 состояла в должности библиотекаря 2-го разряда, затем библиотекаря 1-го разряда. В 1930 окончила ВКБ (высшие курсы библиотекарей) ПБ, в 1930—32 прошла на Курсах специализацию по библиографии и истории книги под руководством проф. А.Г.Фомина и защитила дипломную работу по теме "Методы составления библиографических указателей рекомендательного характера".
В мае 1931 Тонковой разрешено совместительство в Институте книги, документа, письма АН СССР. 4 октября 1932 уволилась из ПБ по собств. желанию. С этого времени основное место работы — АН: до декабря 1935 в должности младшего научного сотрудника Института книги, документа, письма, с января 1936 в связи с его слиянием с Институтом истории перешла в Ленинградское отделение Института истории АН СССР, где работала до 1953 (с 1946 — в должности старшего научного сотрудника). В 1935 ей присуждена ученая степень кандидата филологических наук по специальности "литературоведение" без защиты диссертации, по совокупности работ.
Область научных интересов — история книги, литературы, журналистики, театра в России в XVIII в. Ею опубликован целый ряд документов (главным образом, из архивов Академии Наук) этой тематики. По отзыву Фомина, работы Тонковой отличались "документированностью, библиографической тщательностью и осторожностью в выводах".
В дальнейшем область научных интересов Тонковой — история книги во Франции в XVIII в. Ей принадлежит значит. роль в подготовке сводного каталога изданий эпохи Великой Французской революции, находящихся в книгохранилищах Советского Союза ("Печатные издания эпохи Французской буржуазной революции конца XVIII в. в книгохранилищах СССР (1787—1794)"). Работа над каталогом, начатая в 1935 при участии А.И.Малеина, П.Н.Беркова и Тонковой, была завершена последней в 1941. Фомин отзывался о Тонковой как об одном из лучших, наряду с Малеиным, знатоков этой темы в Советском Союзе. В каталоге описаны фонды библиотек Москвы, Ленинграда, Одессы и др. городов. В ПБ Тонкова получала консультации В.Н.Миницкой, Е.В.Мочан, Н.И.Полежаева. Машинописный вариант каталога объемом 8886 номеров, а также картотека по этой же теме (носит имя Тонковой) хранятся в наст. время в библиотеке СПб ФИРИ РАН.
В 1953—55 Тонкова занимала пост заместителя директора БАН по библиографической работе. 29 ноября 1955 уволилась по собств. желанию. В эти годы Тонкова работала над докторской диссертацией "Эбер и его газета "Pere Duchesne". (Очерки из истории плебейских масс во Французской буржуазной революции конца XVIII в.)".
Награждена медалями "За оборону Ленинграда", "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945".
Соч.: Выставка социальных утопий. Институт книги, документа, письма (ИКДП) // Вест. АН СССР. 1933. № 7 (в соавт. с П.Н.Берковым, А.И.Малеиным); Выставка литературы эпохи Великой Французской революции // Там же. 1934. № 1; Выставка славянской печатной продукции эпохи разложения феодализма // Там же. № 4; Декабрист А.О.Корнилович и Н.А.Полевой // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности академика А.С.Орлова. Л., 1934; Коллекция брошюр эпохи французской революции из собрания А.И.Шпагина // Изв. АН СССР. Сер.7. Отд-ние обществ. наук. 1934. № 2; Опыт анализа Малой советской энциклопедии // Тр. Ин-та кн., док-та, письма. Л., 1934. Т.3, ч.2; О судьбе надгробной плиты Ивана Федорова // Иван Федоров — первопечатник. М.; Л., 1935; Иван Федоров в юбилейной литературе, 1864—1924 // Там же; Из материалов архива Академии наук по литературе и журналистике XVII века // XVIII век. М.; Л., 1935. [Сб.1]; Издания времени Великой французской революции в собрании Одесской центральной научной библиотеки // Изв. АН СССР. Сер.7. Отд-ние обществ. наук. 1935. № 6 (в соавт. с П.Н.Берковым, А.И.Малеиным); Материалы для истории запрещения книг в предреволюционной Франции (1732—1789) // Там же; [Рец. на кн.]: Балухатый С.Д. Критика о М.Горьком: Библиогр. ст. и кн., 1893—1932 гг. Л., 1934 // Тр. Ин-та кн., док-та, письма. Л., 1936. Т.5; Дополнительные сведения о книжных росписях XVIII века: (По материалам Арх. АН) // Там же; К истории русского оттиска. (С привлечением материалов Архива Академии наук) // Там же; Книговедение в капиталистических странах: Изд., вышедшие в 1933—1934 гг. на фр., англ. и нем. яз. // Там же (в соавт. с Е.Г.Людевиг); Образцы шрифтов Академической типографии 1738г.; Петербургские типографии первой четверти XVIII в., включая академическую. (Деятельность их до возникновения частных типографий 1711—1771) // Там же; Работа по подготовке сводного каталога изданий эпохи первой буржуазной французской революции (1789—1804), находящихся на территории СССР // Историк-марксист. 1936. №5 (в соавт. с П.Н.Берковым); Александр Иустинович Малеин (1869—1938): [Некр.] // СБф. 1940. №1 (18) (в соавт. с И.В.Новосадским); Основные библиографические источники для изучения Французской буржуазной революции XVIII века // Там же; Культурная жизнь Петербурга // Петербург петровского времени: Очерки / Под ред. А.В.Предтеченского. Л., 1948 (в соавт. с И.И.Любименко); Движение народных масс Парижа 4—5 сентября 1793г. ("Плебейский натиск") // Из истории общественных движений и международных отношений: Сб. ст. в память акад. Е.В.Тарле. М., 1957; Клоотс Ж.-Б. Торжествующий Вольтер или разочарованные священники: Драма / Пер. И.И.Флеровой // Вопросы истории религии и атеизма: Сб. ст. М., 1960. Т.8 (ред. пер., вступ. ст., прим., пер. "Предварительных размышлений Клоотса"); Институт книги, документа, письма АН СССР (ИКДП АН) (1930—1935) // Книга: Иссл. и материалы. 1975. Сб.30.
Справ.: Научные работники Ленинграда.
Библиогр.: История русской литературы XVIII в. Л., 1968; Крайнева Н.Я., Пронина П.В. Труды Института истории Академии наук СССР, 1936—1965: Библиогр. М., 1968. Вып.2.
Лит.: Баренбаум И.Е. Павел Наумович Берков как книговед: (К 70-летию со дня рождения) // Книга: Иссл. и материалы. 1967. Сб.14; Свойский М.Л. Институт книги, документа и письма по материалам Ленинградского отделения архива Академии наук СССР // Там же. 1975. Сб.30; Его же. Сводный каталог изданий эпохи Великой Французской революции // Там же. 1978. Сб.37; Его же. Институт книги, документа и письма АН СССР и его роль в становлении советского книговедения // Советская историография книги. М., 1979; Панеях В.М. Упразднение Ленинградского отделения Института истории АН СССР в 1953 году // Вопр.истории. 1993. №10.
Арх.: Арх. РНБ. Ф.10/ 1; Ф.10/4—33, 50; Пр. и расп. 1930, 1932; Арх. БАН. Ф.158, оп.4, д.56, 57; ПФА РАН. Ф.4, оп.4, д.5795; Ф.158, оп.7, д.1388; Ф.217; Ф.1047, оп.1, д.36, 250, 251; оп.4, д.72; Арх. СПб ФИРИ РАН. Ф.276, оп.2, д.100, 100а, 100б.
Н.А.Гринченко
Источник: Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры (Биографический словарь, т.1-3)</span>
Борьба течений внутри якобинского блока по вопросам максимума и революционного террора
Движение народных масс Парижа 4—5 сентября 1793 г. ("Плебейский натиск")
Подготовили Окс-Алекс=caffe_junot 27.09.2011