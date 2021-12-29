наши историки: Раиса Михайловна Тонкова

Соч.: Выставка социальных утопий. Институт книги, документа, письма (ИКДП) // Вест. АН СССР. 1933. № 7 (в соавт. с П.Н.Берковым, А.И.Малеиным); Выставка литературы эпохи Великой Французской революции // Там же. 1934. № 1; Выставка славянской печатной продукции эпохи разложения феодализма // Там же. № 4; Декабрист А.О.Корнилович и Н.А.Полевой // Сборник статей к 40-летию ученой деятельности академика А.С.Орлова. Л., 1934; Коллекция брошюр эпохи французской революции из собрания А.И.Шпагина // Изв. АН СССР. Сер.7. Отд-ние обществ. наук. 1934. № 2; Опыт анализа Малой советской энциклопедии // Тр. Ин-та кн., док-та, письма. Л., 1934. Т.3, ч.2; О судьбе надгробной плиты Ивана Федорова // Иван Федоров — первопечатник. М.; Л., 1935; Иван Федоров в юбилейной литературе, 1864—1924 // Там же; Из материалов архива Академии наук по литературе и журналистике XVII века // XVIII век. М.; Л., 1935. [Сб.1]; Издания времени Великой французской революции в собрании Одесской центральной научной библиотеки // Изв. АН СССР. Сер.7. Отд-ние обществ. наук. 1935. № 6 (в соавт. с П.Н.Берковым, А.И.Малеиным); Материалы для истории запрещения книг в предреволюционной Франции (1732—1789) // Там же; [Рец. на кн.]: Балухатый С.Д. Критика о М.Горьком: Библиогр. ст. и кн., 1893—1932 гг. Л., 1934 // Тр. Ин-та кн., док-та, письма. Л., 1936. Т.5; Дополнительные сведения о книжных росписях XVIII века: (По материалам Арх. АН) // Там же; К истории русского оттиска. (С привлечением материалов Архива Академии наук) // Там же; Книговедение в капиталистических странах: Изд., вышедшие в 1933—1934 гг. на фр., англ. и нем. яз. // Там же (в соавт. с Е.Г.Людевиг); Образцы шрифтов Академической типографии 1738г.; Петербургские типографии первой четверти XVIII в., включая академическую. (Деятельность их до возникновения частных типографий 1711—1771) // Там же; Работа по подготовке сводного каталога изданий эпохи первой буржуазной французской революции (1789—1804), находящихся на территории СССР // Историк-марксист. 1936. №5 (в соавт. с П.Н.Берковым); Александр Иустинович Малеин (1869—1938): [Некр.] // СБф. 1940. №1 (18) (в соавт. с И.В.Новосадским); Основные библиографические источники для изучения Французской буржуазной революции XVIII века // Там же; Культурная жизнь Петербурга // Петербург петровского времени: Очерки / Под ред. А.В.Предтеченского. Л., 1948 (в соавт. с И.И.Любименко); Движение народных масс Парижа 4—5 сентября 1793г. ("Плебейский натиск") // Из истории общественных движений и международных отношений: Сб. ст. в память акад. Е.В.Тарле. М., 1957; Клоотс Ж.-Б. Торжествующий Вольтер или разочарованные священники: Драма / Пер. И.И.Флеровой // Вопросы истории религии и атеизма: Сб. ст. М., 1960. Т.8 (ред. пер., вступ. ст., прим., пер. "Предварительных размышлений Клоотса"); Институт книги, документа, письма АН СССР (ИКДП АН) (1930—1935) // Книга: Иссл. и материалы. 1975. Сб.30.

Справ.: Научные работники Ленинграда.

Библиогр.: История русской литературы XVIII в. Л., 1968; Крайнева Н.Я., Пронина П.В. Труды Института истории Академии наук СССР, 1936—1965: Библиогр. М., 1968. Вып.2.

Лит.: Баренбаум И.Е. Павел Наумович Берков как книговед: (К 70-летию со дня рождения) // Книга: Иссл. и материалы. 1967. Сб.14; Свойский М.Л. Институт книги, документа и письма по материалам Ленинградского отделения архива Академии наук СССР // Там же. 1975. Сб.30; Его же. Сводный каталог изданий эпохи Великой Французской революции // Там же. 1978. Сб.37; Его же. Институт книги, документа и письма АН СССР и его роль в становлении советского книговедения // Советская историография книги. М., 1979; Панеях В.М. Упразднение Ленинградского отделения Института истории АН СССР в 1953 году // Вопр.истории. 1993. №10.

Арх.: Арх. РНБ. Ф.10/ 1; Ф.10/4—33, 50; Пр. и расп. 1930, 1932; Арх. БАН. Ф.158, оп.4, д.56, 57; ПФА РАН. Ф.4, оп.4, д.5795; Ф.158, оп.7, д.1388; Ф.217; Ф.1047, оп.1, д.36, 250, 251; оп.4, д.72; Арх. СПб ФИРИ РАН. Ф.276, оп.2, д.100, 100а, 100б.



Н.А.Гринченко