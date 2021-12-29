наши историки: Мария Аркадьевна Буковецкая

Соч.: Les derniers ouvrages des historiens russes sur la Révolution Française (Loukine, Zakher et Wainstein) // Annales historiques de la Révolution Française. Reims, 1926. № 15; Организация торговли в СССР // Счетоводно-бухгалтерские курсы на дому: Сб. Л., 1928. Кн. 1, 2; Организация административно-финансовых учреждений в СССР. Л., 1929; Борьба якобинцев за создание революционной армии Франции // Воен.-ист. журн. 1939. № 1 ; Война революционной Франции против контрреволюционной интервенции // Ист. журн. 1939. № 7.

Лит.: Хроника войны.

Арх.: Арх. РНБ. Ф. 10/1; Ф. 10/2; Ф. 2, оп. 1, 1929—30, д. 110; 1935, д. 46; 1936, д. 8; Ф. 3, оп. 1, 1932, д. 176; Ф. 4, оп. 2, 1932, д. 7; ОР РНБ. Ф. 666, д. 101.

Иконогр.: Ф. 10/1.

Вокруг поста развернулись аж три темы - дискуссия на повышенных тонах с Ольгой Ивановной Зезеговой, попытки дайри-юзера, изучающего фамильное древо Муфелей, внести ясность в детали, и появление Юлии Кракович-Красовской, правнучатой племянницы Марии Аркадьевны. Эти комментарии я тоже сюда перенесу, вот только формат "причешу".