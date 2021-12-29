наши историки: Мария Аркадьевна Буковецкая

историк, экономист, в ПБ - в 1930—46 гг.
За годы учебы с научной целью дважды побывала за границей: три месяца в 1909 в Париже и полгода в 1910—11 в Англии. В 1912 окончила курсы, а в 1914 сдала государственные экзамены при Петроградском университете и удостоена диплома 1-й степени; там же в 1916—17 выдержала магистерские испытания.
В 1912—14 преподавала историю в женских гимназиях Белоусовой, Витмар, в четырехклассном городском училище, на вечерних курсах для взрослых; в 1916—17 — в женской реформаторской гимназии; в 1918—20 — в 21-й и 34-й советских трудовых школах; в 1919—21 — на рабфаке Ленинградского университета. С сент. 1920 по окт. 1925 состояла штатным преподавателем по кафедре всеобщей истории в Педагогическом институте им. А.И.Герцена, откуда ушла из-за недостаточной нагрузки. В ЛГПИ вела семинары по истории Франции XVIII в. и читала курсы: "Французская революция XVIII в.", "Английская революция XVII в.", "Германия XVI—XVIII вв.". В 1925—30 преподавала экономические дисциплины, в т.ч. вела курс организации торговли в СССР в Государственном вечернем промышленно-экономическом техникуме. В 1926—28 читала лекции по истории классовой борьбы на Высших курсах библиотекарей ПБ.
С 1 февр. 1930 зачислена в ПБ временно помощником библиотекаря (с 15 февр. — старшим помощником библиотекаря) с откомандированием в Отделение истории, занималась обработкой и систематизацией литературы по истории и географии. В окт. включена в состав Отделения обработки. По совместительству (1930—33) продолжала преподавать на рабфаке Института народного хозяйства, а затем эпизодически привлекалась в качестве библиографа в Ленинградское отделение Коммунистической академии. 1 апр. 1932 переведена в группу систематики Отделения обработки на должность библиотекаря 1-го разряда. С 16 апр. 1937 — главный библиотекарь. За это время ею были разработаны классификационные схемы и систематические каталоги по истории основных фондов Иностранного и Русского отделений, V фил. (Дома Плеханова); тематический каталог "Город и коммунальное хозяйство"; проведена систематизация иностранных периодических изданий. В 1932—33 принимала участие в библиографической работе бригад ПБ, БАН и ЛО Ком.академии по составлению "Хроники рабочего движения в Петрограде"; в бригаде ЛО Ком.академии по составлению библиографии ленинградской промышленности; в подготовке материалов и библиографии по торговле и промышленности Петербурга XVIII в. для выставки "Старый Петербург", устроенной НИИ коммунального хозяйства и жилищного строительства.
В течение всех лет работы активно участвовала в общественной жизни ПБ: организовывала кружки по политграмоте и политучебе; читала лекции по политэкономии для технических и научных сотрудников ПБ; состояла в бригадах по проверке ударничества и социалистических соревнований; возглавляла бригаду по проверке договора по социалистическому соревнованию между ПБ и БАН; была членом месткома; вела отдел исторических аннотаций в стенном бюллетене ПБ и входила в бригаду информационного бюллетеня; консультировала по истории классовой борьбы читателей, готовящихся в вузы. В нояб. 1934 за выполнение сверхплановых работ по систематизации награждена почетной грамотой ударника.
В 1935 ПБ представила отзыв о работе Марии Аркадьевны для присвоения ей ученой степени старшего научного сотрудника, особенно отмечая ее заслуги в создании систематического каталога по истории и разработке обширной схемы, одобренной специальным научным совещанием "с точки зрения методологической выдержанности". В дек. того же года ПБ, считая, что Буковецкая, "по совокупности своих трудов в Библиотеке и вне ее заслуживает степени кандидата наук", выступила с ходатайством о присуждении ей степени без защиты. К нему присоединился академик Е.В.Тарле, давший высокую оценку научных исследований Буковецкой. Ходатайство было возобновлено в 1940.
Научная деятельность Буковецкой в области истории началась еще со студенческих времен. Особенно ее интересовали вопросы, связанные с социально-экономической жизнью общества в периоды политических потрясений. Со временем она сосредоточилась на изучении истории Франции конца XVIII в. По этой теме ею был написан ряд статей в Русской энциклопедии. В "Анналах" за 1924 была помещена статья "Развал королевской армии во Франции в эпоху Великой Революции", там же, но годом раньше появилась ее рецензия на книгу Луи Маделена "Великая Французская Революция"; для французского журнала "Annales historiques de la Révolution Française" был подготовлен обзор последних работ советских историков; написана статья "История развития банков в XVIII в. во Франции". В 1929—30 участвовала в составлении библиогр. всеобщей истории при Ленинградском университете; весной 1929 в Ленинградском институте марксизма сделала доклад по истории армии во время Французской революции 1789—93. По этой теме была подготовлена большая работа, предполагавшаяся в качестве диссертации. В отзыве на нее Е.В.Тарле писал, что "важная и актуальная тема (история революционной армии во Франции в 1789—1794 гг.), которой она посвятила ряд статей и свою большую кандидатскую диссертацию, разрабатывались ею очень серьезно, добросовестно и успешно. Ознакомившись с ее диссертацией обстоятельно, я нахожу, что это — дельный и серьезный вклад в советскую историографию, и что автор ее безусловно достоин присуждения искомой научной степени".
Кроме трудов по истории Буковецкой были написаны различные статьи, курсы по экономике и бухгалтерскому делу, видимо, не без влияния ее мужа, ученого-экономиста А.И.Буковецкого (Антоний Иосифович Буковецкий - доб. ред. Vive Liberta). Среди них: "Организация торговли в СССР", "Организация административно-финансовых учреждений в СССР" и др.
В 1936 Буковецкая была привлечена М.И.Аронсоном [Марк Исидорович Аронсон] для работы во внеслужебное время в Рукописном отделе по подготовки публикации документов "Пушкин по материалам архива Шевырева". Продолжила совершенствовать схему систематического каталога истории и несколько раз была командирована в Москву в ГБЛ и Историческую библиотеку для внесения дополнений и поправок. Результаты работы были высоко оценены Б.Р.Зельцле и И.М.Тронским. В июне 1938 в связи с напряженной работой над составлением библиографии к "Истории XIX века" Э.Лависса и А.Рамбо (под ред. Е.В.Тарле) была направлена по просьбе заведующего Консультационно-библиографическим отделом для "усиления группы работников компетентным историком-библиографом" и переведена из Отдела обработки в Консультационно-библиографический отдел на половину рабочего дня. С этого же времени стала принимать участие в комплектовании иностранных фондов ПБ; составила рекомендательный систематический каталог по всеобщей истории для Общего читального зала и для зала научных работников; подобрала иностранную литературу для выставки в Эрмитаже, посвященной 150-летию Французской буржуазной революции; участвовала в составлении рекомендательного каталога по истории ВКП(б) и библиографии по темам: "Ленинград. Промышленность" и "Рабочее движение в России". Несмотря на ослабленное здоровье и тяжелую болезнь сестры, за к-рой Мария Аркадьевна неотступно ухаживала, продолжала научные изыскания и опубликовала работы: "Борьба якобинцев за создание революционной армии Франции" и "Война революционной Франции против контрреволюционной интервенции"; для 3-го тома "Всеобщей истории" сдала статьи: "Вандейское восстание", "Законодательное собрание", "Армия в период Французской революции".
Во время войны продолжала работать в ПБ, но с дек. 1941 по 15 февр. 1942 перешла на половину рабочего дня из-за "сильнейшего ослабления зрения и полной невозможности двигаться в темноте". С 18 марта по 5 авг. исполняла обязанности заведующей отделом систематизации. Со второй группой сотрудников ПБ эвакуировалась в Мелекесс. Здесь наряду с библиотечной работой преподавала историю в местной школе, читала лекции. 16 сент. 1944 вернулась в Ленинград и через два дня приступила к работе.
13 февр. 1945 на истфаке ЛГУ защитила кандидатскую дисертацию "Очерки по истории французской армии во времена Великой Французской революции 1789—1793 гг.". В отзыве Е.В.Тарле отмечалось, что "исследование Буковецкой — это целая книга, которая при некоторых небольших дополнениях несомненно, со временем могла бы быть принята даже как диссертация на степень доктора". Сразу же после защиты приступила к работе над докторской диссертации по теме "Вооруженные силы Франции во время Директории, Консульства и Империи в борьбе с коалицией европейских государств". Одной из глав должна была стать составленная ею по иностранным фондам ПБ, по материалам фонда Rossica и газетам библиография по теме диссертации.
В 1946 включена в состав экзаменационной комиссии по истории книги при аспирантуре ПБ.
Награждена медалями "За оборону Ленинграда" и "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945".
Соч.: Les derniers ouvrages des historiens russes sur la Révolution Française (Loukine, Zakher et Wainstein) // Annales historiques de la Révolution Française. Reims, 1926. № 15; Организация торговли в СССР // Счетоводно-бухгалтерские курсы на дому: Сб. Л., 1928. Кн. 1, 2; Организация административно-финансовых учреждений в СССР. Л., 1929; Борьба якобинцев за создание революционной армии Франции // Воен.-ист. журн. 1939. № 1; Война революционной Франции против контрреволюционной интервенции // Ист. журн. 1939. № 7.
Лит.: Хроника войны.
Арх.: Арх. РНБ. Ф. 10/1; Ф. 10/2; Ф. 2, оп. 1, 1929—30, д. 110; 1935, д. 46; 1936, д. 8; Ф. 3, оп. 1, 1932, д. 176; Ф. 4, оп. 2, 1932, д. 7; ОР РНБ. Ф. 666, д. 101.
Иконогр.: Ф. 10/1.
Л.Б.Вольфцун
Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры. Биографический словарь, т. 1-3
Борьба якобинцев за создание революционной армии Франции (альт.ссылка)
Война революционной Франции против контрреволюционной интервенции (альт.ссылка, версия с иллюстрациями)
Подготовили Окс-Алекс=caffe_junot 14.03.2012
Вокруг поста развернулись аж три темы - дискуссия на повышенных тонах с Ольгой Ивановной Зезеговой, попытки дайри-юзера, изучающего фамильное древо Муфелей, внести ясность в детали, и появление Юлии Кракович-Красовской, правнучатой племянницы Марии Аркадьевны. Эти комментарии я тоже сюда перенесу, вот только формат "причешу".