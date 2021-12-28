наши историки: Юлия Яковлевна Мошковская (Эйгер)

В ученическом кружке этой организации она в 1908 г. выступила с докладом о «Развитии капитализма в России» Ленина. Эта книга произвела на нее сильнейшее впечатление. «Меня в ней, — писала Ю.Я. в своих воспоминаниях, — поразил не только строгий анализ исследователя, но революционная воля и целеустремленность, эмоциональность борца...» В те годы Ю.Я. по поручению организации вела занятия с рабочими на Путиловском и Франко-Русском заводах.
Человек ясного и сильного ума, Ю.Я. рано заинтересовалась философией. В 1910 г. она прочитала в гимназии весьма содержательный доклад «Гегельянство в России». В 1911 г., поступив на историко-филологический факультет бестужевских женских курсов, она училась на двух отделениях — философском и историческом. В 1913—1914 гг. Ю.Я. занималась в Фрейбургском университете, участвовала в известном семинаре Генриха Риккерта. На всю жизнь Ю.Я. сохранила интерес к развитию философской мысли в Германии; она была превосходным ее знатоком.
После Октябрьской революции Ю.Я. работала в крупнейших научных учреждениях Петрограда и Москвы. В 1924—1929 гг. она работала в Институте Маркса и Энгельса.
В 20-х годах Ю.Я. работала в Институте истории Академии наук, в секторе новой истории. В 1936—1937 гг. она заведовала критико-библиографическим отделом журнала «Историк—марксист». К этому времени установилось главное направление научных интересов Ю.Я. — немецкое просвещение второй половины XVIII в. и его судьбы в годы Великой Французской революции. В большом коллективном труде по истории революции, вышедшем под редакцией В.П.Волгина и Е.В.Тарле, она явилась автором глав «Французская революция и общественная мысль в Германии», «Эльзасский вопрос во время революции» и «Майнцская революция». Эта последняя, и особенно ее руководитель Георг Фостер, стояли в центре исследований Ю.Я. Уже накануне войны она, в основном, закончила монографию о Форстере. Опубликовать это превосходное исследование ей удалось, однако, только в 1961 г. («Георг Форстер, немецкий революционер и просветитель XVIII века»). Впервые на русском языке Ю.Я. издала и «Избранные произведения» Форстера (1960 г.) со своими обширными комментариями и вводной статьей. Эти исследования получили высокую оценку в Германии.
Подлинным открытием в истории социальной мысли Германии XVIII в. явилась статья Ю.Я.Мошковской «Две забытые немецкие утопии XVIII века» («Вопросы истории», 1953, № 10). Статья эта, высоко оцененная В.П.Волгиным, была переведена на немецкий язык и явилась толчком к ряду исследований и публикаций.
Ю.Я. охотно занималась также вопросами дипломатической истории. Накануне войны она подготовила публикацию документов по теме «Д.А.Голицын и «вооруженный нейтралитет» 1780 г.», принимала деятельное участие в подготовке первого издания «Истории дипломатии», для которой, в частности, написала «Дипломатию периода франко-прусской войны». Позднее, вместе с Н.Н.Болховитиновым, Ю.Я. по заданию Министерства иностранных дел СССР подготовила, по материалам Архива внешней политики России, обширный сборник документов «Россия и война США за независимость».
После Великой Отечественной войны Ю.Я. работала в Институте истории АН СССР и в секторе философии Фундаментальной библиотеки общественных наук Академии наук СССР (ФБОН). Здесь она подготовила ряд обзоров о развитии новейшей философии и выступила с ценными сообщениями («О новых иностранных изданиях типа автоэргографий», «Холизм — современное буржуазное мировоззрение» — о философско-биологических взглядах Смэтса; «Шарль Моррас — идеолог французского фашизма» и т.д.). К сожалению, большинство этих работ осталось только в рукописи.
Ю.Я. была активным членом нашей французской группы при Институте истории, присутствовала почти на всех ее заседаниях. На страницах «Французского Ежегодника» была опубликована ее ценная статья «Отклики на процесс Бабефа в Германии». Пристальный интерес к истории французской революции Ю.Я. сохраняла всегда. Свидетельством этому явилась опубликованная в 1968 г. в журнале «Новая и новейшая история» рецензия на книгу В.Граба «Демократические течения в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне во время первой республики во Франции». Последняя печатная работа Ю.Я. «Георг Форстер в Париже. Немецко-французские революционные связи» появились в 1969 г. в сборнике «Sludien liber die Revolution». Akademie — Verlag, Berlin.
С глубокой духовной культурой в Юлии Яковлевне Мошковской гармонически сочетались душевное благородство, прямота, искренность, непримиримость по отношению ко всяким проявлениям человеконенавистничества, фальши, приспособленчества. Такой она и останется в памяти тех, кто знал и высоко ценил Юлию Яковлевну.
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* См. С.Дианин. Революционная молодежь в Петербурге (1897—1917). Л., 1926.
Виктор Моисеевич Далин
Приведено по: Французский ежегодник 1969 (М.: Наука. 1971. С.338-339)
Георг Форстер в период якобинской диктатуры 1793 года (альт.ссылка)
Две забытые немецкие утопии XVIII века (альт.ссылка)
Мировоззрение немецкого революционера XVIII в. Георга Форстера (альт.ссылка)
Отклики на процесс Бабефа в Германии
Подготовили АиФ/Анна и Игорь=caffe_junot 01.10.2011
От Окс-Алекс=caffe_junot
Юлия Яковлевна училась в гимназии с Елизаветой Юрьевной Пилипенко - Кузьминой-Караваевой. И оставила воспоминания о ней.
А здесь краткая справка об отце Юлии Яковлевны. Яков Борисович Эйгер был не только врачом, но и литератором.