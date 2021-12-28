наши историки: Осип Львович Вайнштейн

наши историки: Морис Домманже 14.01.1888 – 2.04.1976 Ученик и друг Альбера Матьеза, Домманже начал свою научную деятельность работами по истории французской революции — по…

наши историки: Константин Павлович Добролюбский 17.05.1885 – 1.02.1953 1 февраля 1953 года, на 68-м году жизни, скончался доктор исторических наук, профессор Одесского государственного университета…