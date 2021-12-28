наши историки: Осип Львович Вайнштейн

О.Л.Вайштейн родился 6 декабря 1894 г. в г. Бендеры. Он окончил гимназию в Одессе, а затем — историко-филологический факультет Одесского (Новороссийского) университета. Хотя он был оставлен при университете профессором Н.Е.Щепкиным для подготовки к научной и преподавательской деятельности по истории средних веков, в силу ряда обстоятельств его формирование как историка проходило в области новой истории, а именно истории Франции конца XVIII—XIX вв., и этой первой своей любви он остался верен на всю жизнь.
Для обширного научного наследия О.Л.Вайнштейна — а это свыше 150 печатных работ, из них 10 — объемистые монографии, — характерны следующие основные черты. Прежде всего, диапазон тематики, интересующей ученого, весьма широк: это и средние века, и новое и отчасти новейшее время, так как Осип Львович был историком редкого в наши дни широкого профиля. Мы имеем в виду и то свойство его работ, что они весьма многоплановы: например, вопросы историографии рассматриваются в связи с историей философии и общественной мысли. С годами в его исследованиях все сильнее проявлялся интерес к методологическим аспектам пашей науки. При этом широта диапазона сочеталась у него с редкой полнотой и глубиной изучения источников. Эта черта проявилась уже в первой его книге «Очерки по истории эмиграции в эпоху французской буржуазной революции конца XVIII в.» (1924), основанной на изучении редких изданий из собраний С.Р.Воронцова, хранящихся в научной библиотеке Одесского университета. Драгоценной особенностью исследований О.Л.Вайнштейна были также их целеустремленность, внутренняя преемственность.
Осип Львович был пионером в изучении истории Парижской Коммуны 1871 г. Мы имеем в виду цикл его капитальных статей по таким кардинальным сторонам проблемы, как роль рабочего класса в Коммуне, ее социально-экономическая политика. Они легли в основу его книги «Этюды и исследования по истории Парижской Коммуны», появившейся па украинском языке в 1931 г. и вполне заслуживающей быть переизданной в наше время. О.Л.Вайшнтейн является автором и первого основательного общего очерка по истории Коммуны, вышедшего массовым тиражом в 1932 г.
В 1935 г. Осип Львович переезжает в Ленинград, где его научная и преподавательская деятельность протекает последовательно на посту руководителя одного из отделов Института истории феодального общества ГАИМК, заведующего кафедрой средних веков ЛГУ и, наконец, руководителя Группы всеобщей истории Ленинградского отделения Института истории АН СССР. В этом институте О.Л.Вайнштейн трудился до самой кончины.
Научная активность О.Л.Вайнштейна окончательно сосредоточивается в сфере медиевистики, а точнее — в изучении историографии средних веков, и он осуществляет главное дело своей жизни — создает цикл посвященных этому кругу проблем капитальных монографий. Начало положил увидевший свет в 1940 г. труд «Историография средних веков в связи с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших дней», защищенный в качестве докторской диссертации. Почти четверть века спустя за этим трудом последовали книги «Западноевропейская средневековая историография» (М.; Л., 1965) и «История советской медиевистики (1917—1966)» (Л., 1968). Если учесть, что проанализированные в этих книгах сочинения сотен авторов были изучены О.Л.Вайнштейпом самым доскональным образом, то можно себе представить, какой гигантский труд был им вложен в эти исследования.
Обостренный интерес О.Л.Вайнштейна к проблемам методологии исторической науки всегда имел целью обогащение марксистско-ленинского метода исторического исследования и основанной на нем историографии отдельных эпох и проблем, равно как и усиление действенности наступательной критики в адрес буржуазной философии истории — прошлой и современной. В 1961, 1967 и 1976 гг. Осип Львович был одним из участников и редактором сборников статей по этим вопросам, подготовленных в ЛОИИ. Здесь он в течение ряда лет руководил методологическим семинаром. А последней его книгой, которую суждено было увидеть автору, были «Очерки развития буржуазной философии и методологии истории в XIX—XX вв.» (Л., 1979).
Нелегко перечислить даже наиболее важные стороны деятельности О.Л.Вайнштейна как исследователя, педагога, популяризатора исторической науки. Он много писал по истории культуры, особенно средневековой, и неудивительно, что его консультации высоко ценились коллективом Государственного Эрмитажа. Он был талантливым лектором и методистом; у автора этих строк до сих пор живы в памяти его лекции, слышанные почти полвека назад. Велики заслуги Осипа Львовича в создании первого советского учебника по истории средних веков для исторических факультетов, одним из авторов и редакторов которых он был начиная с 1938 г.
Много труда вложил Осип Львович в создание «Всемирной истории» как автор ряда капитальных глав, а также как высококвалифицированный редактор.
Питая, как мы уже говорили особую любовь к истории Франции, О.Л.Вайнштейн, кроме того, что в названных выше работах уделял ей особое внимание, создал еще ряд крупных статей по истории Франции в первом издании БСЭ, систематически выступал по этой тематике по вопросам историографии и источниковедения в наших исторических журналах и сборниках. Естественно, что он не мог стоять в стороне от создания Группы по истории Франции и «Французского ежегодника», членом редколлегии которого он был с 1962 г. Широкая эрудиция позволила ему выступить здесь, например, с ценными обобщающими обзорами работ советских исследователей по истории Франции (Французский ежегодник. 1958. М., 1959).
С юных лет О.Л.Вайнштейн всегда занимал активную общественную позицию советского патриота, закономерно приведшую его в начале 1944 г. к вступлению в ряды КПСС. Великую Отечественную войну он встретил не только как автор ряда произведений боевой антифашистской исторической публицистики, но и как непосредственный участник героической обороны города Ленина. И сейчас невольно вспоминаются наши встречи во время ночных дежурств на постах МПВО на здании исторического факультета ЛГУ.
О.Л.Вайнштейн был душевным, чутким человеком, внимательным наставником и воспитателем, верным другом. Тем тяжелее наша утрата и тем сильнее наша вера в то, что жизнь Осипа Львовича послужит младшим поколениям достойным примером самоотверженного служения нашей передовой науке, людям, родине.
Вадим Сергеевич Алексеев-Попов
Приведено по: Французский ежегодник 1980 (М.: Наука. 1982. С.238-241)
от Окс-Алекс=caffe_junot: О.Л. был в составе комиссии, в феврале 1945 года, по вопросу создания музея ЛГУ-СПбГУ.
О.Вайнштейн. История парижской Коммуны (М.: журнально-газетное объед-е. 1932)
О.Вайнштейн. Парижская коммуна и Французский банк
Подготовили АиФ/Анна и Игорь=caffe_junot 01.10.2011