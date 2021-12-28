наши историки: Морис Домманже

Низко кланяюсь памяти своих педагогов по курсу истории зарубежных литератур Елены Петровны Ковальчук и Бориса Александровича Шайкевича. Оглядываясь…

05.10.1909 - 3.07.1993 . Он учился с 1927 по 1934 г. в университетах Лейпцига, Берлина, Кельна и Гамбурга, и в 1934 г. ему была присуждена…