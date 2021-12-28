наши историки: Морис Домманже

Ученик и друг Альбера Матьеза, Домманже начал свою научную деятельность работами по истории французской революции — по истории дехристианизации в Пикардии, опубликованными им еще в 1913 г. Все последующие годы Домманже оставался активным деятелем «Общества робеспьеристских исследований», и на заседании, посвященном пятидесятилетию этого общества (основанного Матьезом в 1908 г.), Домманже выступил основным докладчиком.
Как исследователя М.Домманже особенно привлекала «троица», как он писал, великих французских революционеров-коммунистов — Мелье, Бабеф и Бланки. Его книга о Мелье (1965) наряду с работами В.П.Волгина и Б.Ф.Поршнева явилась важнейшим вкладом в изучение идейного наследия кюре-революционера. В исследовании биографии Гракха Бабефа и истории бабувизма М.Домманже сделал важнейший шаг вперед после В.Адвиелля. Уже в 1924 г. он издал небольшую, но весьма содержательную работу о Бабефе и «заговоре равных», сейчас же переведенную на русский язык. В 1935 г. Домманже осуществил ценнейшую публикацию избранных произведений Бабефа («Pages choisies de Babeuf»), в которой впервые был напечатай ряд важных произведений Бабефа, в том числе его письма к Анаксагору Шометту, Сильвену Марешалю и т.д. Этой книге было предпослано превосходное историографическое введение. В 1970 г. Домманже опубликовал сборник своих статей о Бабефе и «Заговор равных» («Sur Babeuf et la Conjuration des Egaux»). Для истории бабувизма важна и его подробнейшая биография Сильвена Марешаля (1950).
Исключительно велики заслуги Домманже в изучении биографии Бланки, хотя эти работы и не свободны были от некоторых преувеличений. Первая небольшая работа о Бланки появилась еще в 1924 г. и тоже была сейчас же переведена на русский язык. С того времени Домманже непрерывно занимался биографией вечного узника. С 1935 по 1969 г. он издал о нем семь весьма содержательных монографий. Итоги своих многолетних исследований Домманже подвел в трех капитальных томах: «Бланки до революции 1848 года» (1969), «Огюст Бланки и революция 1848 года» (1972), «Огюст Бланки в начале Третьей республики» (1971).
Человек исключительной работоспособности, Домманже опубликовал ряд капитальных монографий, посвященных истории революционного и рабочего движения Франции XIX в., в том числе работы по истории Коммуны**, «Историю Красного знамени» (1953), «Историю Первого мая» (1967), «Французские рыцари Труда» (1967), биографию Эдуарда Вайяна и т.д.
Домманже интересовался также историей распространения марксизма во Франции. Один из пионеров пропаганды марксизма — Габриэль Девиль завещал ему весь свой обширный архив (Домманже был вообще обладателем исключительно ценной личной коллекции по истории социализма). Пользуясь фондом Девиля, М.Домманже опубликовал в 1969 г. ценную работу «Распространение марксизма во Франции», в которой впервые напечатал и неизвестное до того письмо Энгельса к Девилю. Отдельное исследование Домманже посвятил и «Праву на леность» Поля Лафарга.
Почти всю свою жизнь проработавший учителем, Домманже особенно увлекался педагогическими идеями великих социалистов. В большом томе, посвященном им этой теме, Домманже уделил отдельную главу взглядам В.И.Ленина, к которому он относился с величайшим уважением.
Как уже отмечалось, ряд работ Домманже вышел на русском языке — его книга о видном фурьеристе Викторе Консидеране появилась в Москве (1928) раньше, чем в Париже (1929). Статьи М.Домманже были опубликованы также во «Французском ежегоднике» (1960, 1964). Он охотно откликался на все вопросы советских историков, с которыми состоял в постоянной переписке, всячески старался помогать им материалами из своего личного фонда (так он переслал советским историкам переписку Шарля Жермена с Бабефом в Арраской тюрьме).
До последних недель своей жизни неутомимый труженик Морис Домманже продолжал работать над биографией Жана Жореса, но завершить ее он уже не успел.
Весь фонд Домманже поступил сейчас в Институт социальной истории (Париж).
Виктор Моисеевич Далин, Якоб Иосифович Дразнинас
Приведено по: Французский ежегодник (М.: Наука. 1976)
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* См. о нем: Дразнинас Я. Революционное прошлое Франции в работах Мориса Домманже // Вопросы истории, 1970, № 7.
** «Eugene Varlin» (1926); «Hommes et choses de la Commune» (1937), «La Commune et les Communards» (1947), «L'Enseignement, l'enfance et la culture sous la Commune» (1964) и т.д.
Бабеф и заговор равных / перевод с франц. и примеч. Л.Б.Грюнберга, перевод стихов А.И.Питровского (Л.: Прибой. 1925)
Бланки / перевод с франц. (Л.: Прибой. 1925)
Истоки социальных идей Жана Мелье
История красного знамени во Франции с 4 сентября 1870 г. до Парижской Коммуны
«Равные» и Конституция 1793 года
Подготовили АиФ/Анна и Игорь=caffe_junot 01.10.2011
La Révolution dans le canton de Neuilly Saint-Front (Aisne), Beauvais, 1913.
Victor Considérant. Sa vie, son oeuvre, Paris, Editions sociales internationales, 1929.
Jacques Roux, le curé rouge. Les "Enragés" contre la vie chère sous la Révolution, Paris, Spartacus, 1948.
Histoire du 1er mai, 1953 (rééd. : Marseille, Le mot et le reste, 2006), 520 p.
Sylvain Maréchal, l'égalitaire, l'homme sans Dieu, Paris, Spartacus 1950.
Edouard Vaillant, un grand socialiste, 1956, Paris, La Table Ronde, 529 p.
Blanqui et l'opposition révolutionnaire à la fin du second Empire, Paris, Armand Colin, 1960.
L'enseignement, l'enfance et la culture sous la Commune, Alençon, Librairie de l'Étoile, 1964, 175 p.
Le curé Meslier, athée, communiste et révolutionnaire sous Louis XIV, Paris, Julliard, 1965 (rééd. : Coda, 2008), 336 p.
Histoire du drapeau rouge, Alençon, Librairie de l'Étoile, 1966, 502 p. (rééd. : Marseille, Le mot et le reste, 2006, 551 p.)
L'introduction du marxisme en France, Lausanne, Rencontre, 1969, 232 p.
« Présentation » de Paul Lafargue, Le droit à la paresse, Paris, Maspero, 1969 (La Découverte, 2009 : 63-179).
Les Grands Socialistes et l’éducation, de Platon à Lénine, Paris, Armand Colin, 1970, 470 p.
La Jacquerie, Paris, Maspero, 1971, 125 p.
Saint-Just, Paris, Archives révolutionnaires, 1971, 204 p.
Auguste Blanqui au début de la IIIe République, Paris, Mouton, 1971, 164 p.