наши историки: Константин Павлович Добролюбский

Приведено по: Вопросы истории. 1953. № 7

...Украинский учительский институт просуществовал четыре месяца, параллельно с агонизирующими Высшими женскими курсами. По сути, он так и не приступил к работе, и в августе 1920 г. был преобразован в "новый Институт Народного Образования (Педагогический) с отделениями для подготовки учителей для учреждений дошкольных, внешкольных и школьных". Его ректором был назначен профессор Р.М. Волков, а к преподаванию привлечены крупные ученые и педагоги — профессора Н.Н. Ланге, К.П. Добролюбский, Д.К. Доброседов, А.Г. Готалов-Готлиб, С.С. Дложевский, Д.К. Третьяков, В.Ф. Каган, Г.И. Танфильев, Е.А. Кириллов и мн. др. В состав студентов ИНО, помимо контингента учительского института и студентов университета, влились и все слушательницы Одесских высших женских курсов.

...Добролюбский Константин Павлович (1885-1953) — профессор Новороссийского и Одесского университета, виднейший одесский историк, ученик Е.Н. Щепкина, создатель и декан исторического факультета ОГУ. Преподавал в последний год существования ОВЖК, в ИНО, а также в Одесском пединституте в годы его эвакуации.

От Э.П.=И вот что поищем: Добролюбский К.П., Добролюбский А.О., Добролюбская Ю.О. Семейный архив. Очерки. - Одесса: Optimum, 2004. - 228 с.Добролюбский Константин Павлович в разделе "Воспоминания о прошлом..." пишет:"Мой отец, Павел Петрович Добролюбский, родившийся в Симбирской губернии (1860-1935), окончил учительскую гимназию в г.Самаре и первые десять лет после этого был земским учителем в с. Грачевском Бузулукского уезда Самарской губернии."жена - Александра Михайловна Кандорицкая, род. в Самаре, оба происходили из духовного сословия. Братья К.П. - Петр, Иван, Василий, Александр, сестры - Клавдия, Елизавета.В книге есть и информация о других родственниках.В этом файле , содержащим текст об истории Одесского университета, упоминается К.П., и есть его фотография в 1930-е годы.