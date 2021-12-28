наши историки: Константин Павлович Добролюбский

1 февраля 1953 года, на 68-м году жизни, скончался доктор исторических наук, профессор Одесского государственного университета Константин Павлович Добролюбский.
К.П.Добролюбский родился 17 мая 1885 г. в селе Грачёвке, Бузулукского уезда, Самарской губернии. В 1904-1906 гг. он участвует в подпольных социал-демократических марксистских кружках в Оренбурге (г.Чкалов), затем в Казани, где он поступил в 1906 г. на историко-филологический факультет Казанского университета. Летом 1908 г. Добролюбский был арестован за принадлежность к нелегальной организации и выслан на 2 года в Великий Устюг, Вологодской губернии.
В 1911 г. К.П.Добролюбский выехал по политическим мотивам за границу, в Швейцарию. Находясь в 1911-1913 гг. в Цюрихе, Константин Павлович продолжает в местном университете свое историческое образование и начатые еще в Казани научные занятия. Эти годы явились важным этапом в формировании общественно-политических взглядов ученого. К.П.Добролюбский находился тогда под влиянием русских революционных социал-демократов – ленинцев, живших в Цюрихе.
В 1913 г. К.П.Добролюбский поступил на историко-филологический факультет Новороссийского университета и окончил его с дипломом первой степени и золотой медалью. В стенах Одесского университета протекала вся последующая плодотворная научная и педагогическая работа К.П.Добролюбского, в полной мере развернувшаяся лишь после Октябрьской революции.
С 1920 г. К.П.Добролюбский работает в Одесском университете доцентом, затем профессором, с 1933 г. до конца жизни заведует кафедрой новой истории.
Своей многолетней педагогической работой, руководством аспирантами К.П.Добролюбский внес значительный вклад в дело подготовки кадров советских историков.
Лекционные курсы и специальные семинары К.П.Добролюбского отличались не только разнообразием тематики (от истории Франции XVI-XVIII вв. до истории современных международных отношений), но и глубиной анализа излагаемых вопросов.
Наибольшую научную ценность представлял, несомненно, ряд его специальных курсов по историографии и источниковедению нового времени, по истории Франции XVI-XVIII вв. (напечатаны в 1936 г. на стеклографе на правах рукописи) и в особенности капитальный курс по истории французской буржуазной революции конца XVIII века. Именно изучению этой революции К.П.Добролюбский посвятил главным образом свою научную деятельность. Здесь его авторитет как исследователя особенно велик. В этой области К.П.Добролюбский трудился чрезвычайно упорно и целеустремленно на протяжении 25 лет.
К.П.Добролюбский восполнил один из крупных пробелов в марксистской историографии французской буржуазной революции конца XVIII века. Его статья «Термидорианская реакция», появившаяся в 1926 г. на страницах «Историка-марксиста», открыла серию работ по этому вопросу (всего их было 16). Они печатались вплоть до 1949 г. в ряде наших центральных исторических изданий («Известия Академии наук», «Историк-марксист» и др.), а также в сборниках работ исторических факультетов университетов Одессы, Харькова и Львова.
Подводя итоги проделанным исследованиям, К.П.Добролюбский выпускает в 1930 г. монографию «Экономическая политика термидорианской реакции».
В 1949 г. Добролюбский завершает осуществление плана своих исследований опубликованием второй монографии, «Термидор. Очерки по истории классовой борьбы во Франции в 1794-1795 гг.».
Особо следует отметить многолетнюю работу К.П.Добролюбского по изучению историографии французской буржуазной революции конца XVIII века и нового времени в целом. Добролюский написал ценную общую статью о И.В.Лучицком и о работах Н.И.Кареева по истории парижских секций во время революции.
Свою научную и педагогическую работу Константин Павлович Добролюбский всегда сочетал с общественной деятельностью. В 1939-1947 гг. его избирали депутатом Одесского городского Совета депутатов трудящихся. В 1945 г. К.П.Добролюбский вступил в ряды КПСС.
К.П.Добролюбский обладал редким трудолюбием, высоким чувством научного и общественного долга. Уже тяжело больной, ученый не прекращал работы.
Заслуги профессора Константина Павловича Добролюбского были отмечены советским правительством. Ученого наградили орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.».
Советская историческая наука потеряла в лице К.П.Добролюбского одного из своих видных деятелей.
Приведено по: Вопросы истории. 1953. № 7
Классовая борьба в парижских секциях в первые месяцы после 9 термидора (альт.ссылка)
Термидор (альт.ссылка)
Термидорианская реакция и общественное настроение в Париже во время Термидорианской реакции по наблюдениям немцев-очевидцев (альт.ссылка)
Подготовила Валентина Березовый сок=marianne68 10.10.2011
Некролог очень официальный, но все равно интересно, и кое-что можно узнать. Например, ИМХО, важно в свете полемики с ревизионистами, что на марксистские позиции он встал без всякого принуждения, до Октябрьской революции. Или, может, в связи с его марксизмом они поставят под вопрос научность его работ? Или вот: В 1945 г. К.П.Добролюбский вступил в ряды КПСС. Значит, до этого он был завкафедрой и деканом исторического факультета, ведущим специалистом-историком, и был беспартийным? И где тут «идеологический гнет»?
От Э.П.=caffe_junot
И вот что поищем: Добролюбский К.П., Добролюбский А.О., Добролюбская Ю.О. Семейный архив. Очерки. - Одесса: Optimum, 2004. - 228 с.
Добролюбский Константин Павлович в разделе "Воспоминания о прошлом..." пишет:
"Мой отец, Павел Петрович Добролюбский, родившийся в Симбирской губернии (1860-1935), окончил учительскую гимназию в г.Самаре и первые десять лет после этого был земским учителем в с. Грачевском Бузулукского уезда Самарской губернии."
жена - Александра Михайловна Кандорицкая, род. в Самаре, оба происходили из духовного сословия. Братья К.П. - Петр, Иван, Василий, Александр, сестры - Клавдия, Елизавета.
В книге есть и информация о других родственниках.
Источник
Фрагмент воспоминаний - о Е.Н.Щепкине.
В этом файле, содержащим текст об истории Одесского университета, упоминается К.П., и есть его фотография в 1930-е годы.
...Украинский учительский институт просуществовал четыре месяца, параллельно с агонизирующими Высшими женскими курсами. По сути, он так и не приступил к работе, и в августе 1920 г. был преобразован в "новый Институт Народного Образования (Педагогический) с отделениями для подготовки учителей для учреждений дошкольных, внешкольных и школьных". Его ректором был назначен профессор Р.М. Волков, а к преподаванию привлечены крупные ученые и педагоги — профессора Н.Н. Ланге, К.П. Добролюбский, Д.К. Доброседов, А.Г. Готалов-Готлиб, С.С. Дложевский, Д.К. Третьяков, В.Ф. Каган, Г.И. Танфильев, Е.А. Кириллов и мн. др. В состав студентов ИНО, помимо контингента учительского института и студентов университета, влились и все слушательницы Одесских высших женских курсов.
...Добролюбский Константин Павлович (1885-1953) — профессор Новороссийского и Одесского университета, виднейший одесский историк, ученик Е.Н. Щепкина, создатель и декан исторического факультета ОГУ. Преподавал в последний год существования ОВЖК, в ИНО, а также в Одесском пединституте в годы его эвакуации.