М.Г.Соколянский, выпускник факультета [филологического Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова] 1960 г., доктор филологических наук, профессор (ныне страница отсутствует)

Низко кланяюсь памяти своих педагогов по курсу истории зарубежных литератур Елены Петровны Ковальчук и Бориса Александровича Шайкевича. Оглядываясь на то время, могу понять, как они, бедные, ещё были задавлены традицией совсем недавней кампании по борьбе с «низкопоклонством перед иностранщиной», как сковывали их кургузые министерские планы, и всё же, всё же, всё же... По мере своих возможностей стремились они преподать нам, как минимум, узловые моменты истории мировой классической литературы. В научном кружке зарубежной литературы, который самоотверженно вела милая Елена Петровна, зародился мой интерес к английской словесности.

<span style="font-size: 0.7em"><i>М.Г.Соколянский</i>, выпускник факультета [филологического Одесского государственного университета им. И.И.Мечникова] 1960 г., доктор филологических наук, профессор (ныне страница отсутствует)</span>

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Время стёрло из памяти фамилию, имя, отчество этой женщины, но мой однокашник Василь Пиддубняк, написавший мне несколько строк рецензии, напомнил: её звали Елена Петровна Ковальчук. Она преподавала у нас зарубежную литературу на первом курсе. Маленькая, толстенькая, уже немолодая (думаю, она как раз была моей ровесницей в нынешнем моём возрасте…), она искренне сочувствовала нам на зачётах. Но нерадивым зачёт не ставила и приглашала пересдать. Тот, кому так везло, ликовал!

Слово «везло» я употребила без кавычек. Причина проста: преподавательница приглашала к себе домой. А это означало, что в старинной одесской квартире нас ожидали изысканно сервированный стол, тончайшие фарфоровые чашечки с великолепным чаем и кофе. Конфеты! Да такие, которые нам были, уж конечно, не по карману. И, как дополнение, чудесная общая беседа – о литературной Одессе, о новинках зарубежной литературы и классических произведениях… Обычно «пересдача» продолжалась часа два, так что мы начинали чувствовать себя не студентами начального курса, а молодыми литераторами. Уходили мы всегда с зачётом, хорошим настроением и радужными мыслями. Она вселяла в нас уверенность! Нечего и говорить, что пересдачи мы ожидали с нетерпением. Но попадали к ней только те, кто в самом деле что-то знал, просто был, в некотором роде, разгильдяй…

<span style="font-size: 0.7em"><a href="http://www.proza.ru/2010/01/08/789" target="_blank">Александрина Кругленко</a></span>





Е.П.Ковальчук

<a href="https://istmat.info/node/30508" target="_blank">Отражение революционной действительности во французской драматургии 1793-94 гг.</a> / Из истории якобинской диктатуры: труды межвуз.науч. конференции.



<span style="font-size: 0.7em>Несколько строк у "великого неШто" отвоевали тт. Эмиль Пашковский и Окс-Алекс=<lj user="caffe_junot" /> 05.07.2013</span>