наши историки: Вальтер Марков

Наум Ефимович Застенкер 11.04.1903 – 13.07.1977 Публикуемая работа Наума Ефимовича Застенкера не увидела света при жизни ее автора — одного из лучших советских…

наши историки: Вячеслав Петрович Волгин 14.06.1879 — 3.07.1962 Как искусственны интересы человека! Вот старик на девятом десятке прилепляется к человеку, ушедшему сто лет тому назад из…