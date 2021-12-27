наши историки: Вальтер Марков

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Он учился с 1927 по 1934 г. в университетах Лейпцига, Берлина, Кельна и Гамбурга, и в 1934 г. ему была присуждена ученая степень (summa cum laude) в Боннском университете. Темой его диссертации было: «Сербия между Австрией и Россией»1. Тогда же сама политическая деятельность побудила Вальтера Маркова встать на революционный путь и посвятить себя изучению истории революции; он возглавил антифашистскую группу Сопротивления и издавал нелегальный журнал «Sozialistische Republik». Это привело к его аресту и заключению в каторжную тюрьму Зигбург. Лишь с разгромом фашизма Советской Армией для него открылись ворота тюрьмы Зигбург, которую заключенные во главе с В.Марковым захватили в апреле 1945 г.
После того как он в 1947 г. представил на конкурс в Лейпциге свою работу «Главные черты балканской дипломатии», его пригласили в качестве заведующего кафедрой новой и новейшей истории и директора Института всемирной истории и истории культуры2, основателем которого был знаменитый историк Карл Лампрехт. Долгие годы работал в этом институте Вальтер Гетц, издатель классической «Всемирной истории».
Список трудов В.Маркова, включающий 300 названий, изданных в 15 странах3, обнаруживает широкий круг его научных интересов. Но главным объектом его исследований являются проблемы истории революций, которые он, сознательно связывая их с Марксовой концепцией всемирной истории, неизменно решает с помощью универсально-сравнительного метода. Доказательством тому служат уже работы по национальному вопросу и по истории национально-революционного движения в Балканских странах. В них он показывает влияние Просвещения на формирование прогрессивного национального и культурного сознания, а также реакцию великих держав на национальное пробуждение.
Кроме того, имя Вальтера Маркова теснейшим образом связано с изучением в ГДР с марксистских позиций истории Азии, Африки и Латинской Америки. С 1952 г. при активном содействии правительства ГДР под руководством Вальтера Маркова началось выполнение обширной программы исследований и публикаций. Результатом этой работы были следующие труды: «Очерки истории Азии, Африки и Латинской Америки» (выходят с 1959 г.)4 и ежегодник «Азия — Африка — Латинская Америка» (выходит с 1963 г.)5. Постоянное стремление к новому в постановке проблем и в методе обнаруживается также в его работах по вопросам сравнительной колониальной истории6. В 1962—1963 гг. Вальтер Марков, первым среди ученых социалистических стран, был приглашен в Африку в университет Нсукка (Нигерия) заведующим кафедрой.
Многие молодые ученые, получившие образование в Лейпцигском исследовательском центре, работают в ГДР в самостоятельных институтах истории Африки, арабских стран и Латинской Америки или в соответствующих отделах. Что касается международных конференций, в которых В.Марков принимал ведущее участие, то следует упомянуть о подготовленной совместно с редакцией журнала «Проблемы мира и социализма» конференции, посвященной роли национальной буржуазии (1959)7, и конференции по проблеме неоколониализма (1961).
Несмотря на всю эту весьма разностороннюю научную и общественную деятельность, В.Марков никогда не терял из поля зрения главную область своих научных интересов — историю Французской революции. Почти 20 лет жизни он посвятил этой большой и неисчерпаемой теме. В.Марков исследовал силы, стоявшие «по ту сторону» Робеспьера. Исходя из знаменитого указания Маркса и Энгельса в «Святом семействе», он ставил своей целью не развенчать якобинцев, а, напротив, старался глубже понять народное движение, ярче показать его представителей, неизвестных или неверно изображенных в огне полемики, исследовать социальные и политические формы развития крайне левых группировок, с возникновением которых обозначились пределы прогрессивности буржуазии и наметилось трагически утопическое предвосхищение нового общества. В своих исследованиях В.Марков встретил решительную поддержку со стороны Жоржа Лефевра, с которым он лично познакомился в Париже в 1957 г. Образцом подражания для В.Маркова служил Е.Тарле, согласно убеждению которого, разделяемому В.Марковым, историческая биография, основанная на гармоническом сочетании научного подхода и высоких стилистических и эстетических достоинств, имеет право на существование в марксистской историографии. Из учителей студенческих лет, среди которых были Бранденбург, Онкен и Хасхаген, на него сохранили впоследствии влияние лишь Цикурш, Артур Розенберг и Ф.Керн.
Отличительной чертой деятельности В.Маркова как исследователя и публициста с самого начала были широкие научные контакты за пределами ГДР. Это находит особенно яркое выражение в сотрудничестве с советскими историками, прежде всего с группой по изучению истории Франции. После поездки в Москву в 1958 г. Вальтера Маркова связывала тесная дружба с первым исследователем «бешеных» Я.М.Захером и с А.С.Ерусалимским.
Началом исследования В.Марковым роли народного движения во время Французской революции можно считать опубликованную в 1955 г. статью «Границы якобинского государства»8, в которой в основных чертах была очерчена тема крайне левых. Эта статья, в которой был дан подробный обзор исследований о крайне левых, опубликованных в разных странах, и прежде всего в СССР, помогла германской историографии восполнить пробел, возникший с 1933 г. из-за отсутствия информации. Стало возможным критически осмыслить исследования историков ГДР по истории Французской революции, сравнить их с работами, созданными в других странах, поднять их до международного уровня. Эту же цель преследовал и сборник «Якобинцы и санкюлоты»9, изданный в 1956 г. В обширном предисловии к нему В.Марков анализирует изменчивую судьбу Французской революции в историографии. Исходя из этого анализа и отправляясь от работ Ж.Лефевра, А.Собуля, Ж.Рюде и Р.Кобба, он стремился на основе исторического материализма вновь поднять вопрос о сущности, движущих силах и значении крайне левых. Для метода работы Маркова и для его позиции характерно стремление исследовать в ретроспективном плане сложную диалектическую связь между якобинским и вообще революционным руководством, с одной стороны, и санкюлотским народным движением — с другой10. В сборнике документов «Санкюлоты Парижа» (1957)11. В.Марков вместе с А.Собулем убедительно доказал, что задача настоящего исследователя состоит не в том, чтобы рассматривать народное движение лишь как символический фактор, а в том, чтобы показать его во всей его захватывающей динамике и сделать по-настоящему осязаемым. Этот труд, без которого не может обойтись ни один историк Французской революции, составленный большей частью из впервые опубликованных документов, казалось, был для В.Маркова завершением работы над темой крайне левых. С этого момента начинается также постоянная совместная работа с ведущим французским историком революции А.Собулем, чьи труды скоро стали известны и в ГДР12. Вместе с Ж.Лефевром В.Марков издает в 1958 г. книгу «Максимилиан Робеспьер. 1758—1794»13, в которой были помещены работы более чем двадцати историков из восьми стран, посвященные 200-летию со дня рождения великого революционера. Наряду с Ж.Лефевром авторами в этой книге были А.Кальве, Ж.Брюа, Л.Жакоб, Р.Кобб, А.Собуль, Ж.Рюде, С.Бернстайн, Б.Леснодорский. В.Марков опубликовал в ней статью «Робеспьеристы и сторонники Жака Ру» («Robespierristen und Jacquesroutins»). По ней нетрудно угадать то новое направление, которое приняли его исследования на протяжении последующих десяти лет. Отныне Марков вплотную занялся темой «бешеных». В центре его внимания стоял Жак Ру. Марков стремится показать, что сторонники Жака Ру были ядром революционного авангарда плебейства, предпролетариата, и следовательно ядром левой антиякобинской оппозиции. Персонифицированным выражением противоречий стал конфликт Робеспьеpa—Ру. Новые источники и новый методологический подход к старой, казалось бы, проблеме, о которой знал еще Жорес, позволили В.Маркову показать совершенно новые аспекты народного движения и заменить рискованные догадки точными фактами. Постепенно осуществлялась намеченная в 1958 г. программа. Из отдельных статей складывался труд, открывший новую фазу в исследовании деятельности Жака Ру и занявший прочное место в современной историографии Французской революции.
В 1959—1964 гг. В.Марков опубликовал сравнительно немного работ по проблемам революции — это были годы интенсивного накопления материалов. То, что в 1959 г. носило еще скромную форму этюда и, хотя и предвещавшего уже новый шаг вперед, постепенно созревало в результате овладения широким кругом первоисточников и литературы, содержавших сведения о «красном священнике». Работы, опубликованные В.Марковым после 1964—1965 гг., явились завершением труда всей его жизни: здание, фундамент которого заложил Я.М.Захер своими работами о «бешеных»15, еще на шаг приблизилось к своему венцу. В статье «Жак Ру и Карл Маркс»16, опубликованной в 1965 г., В.Марков показал значение методически-теоретической позиции Маркса и Энгельса в «Святом семействе» для научного, т.е. историко-материалистического, понимания «бешеных».
В 1966 г. появилась работа «Жак Ру, или о нищете биографии»17, первая историографическая работа, в которой были обрисованы судьба и метаморфозы образа Жака Ру на различных этапах развития историографии Французской революции, начиная с высказываний современников Ру и кончая исследованиями нашего времени. Лишь тонкий знаток предмета может по-настоящему оценить содержащееся в этом труде богатство деталей, научную добросовестность автора и его умение теоретически обобщить материал, сочетающиеся с почти криминалистическим чутьем. Прекрасно владея материалом, В.Марков создал большую биографию Жака Ру18. Она убедительно доказывает, что В.Марков является в наши дни ведущим исследователем Жака Ру и «бешеных». Этот труд — больше, чем простая биография, ибо через Жака Ру широко показано народное движение во время французской революции. Личность и революция сливаются в нерасторжимом единстве. «Die Freiheiten des Priesters Roux» не является завершением работ о Ру. Тема расширяется: в 1965 г. в работе «Jacques Roux — Scripta et Acta» (Berlin, 1968) были опубликованы все высказывания Жака Ру и все свидетельства его современников о нем. Будет издано дополнение к этому труду — «Exkurse tiber Jacques Roux», в котором будет научный аппарат, намеренно опущенный в биографии.
Свое умение оживлять историю в личностях В.Марков обнаружил также в биографическом очерке «Наполеон», опубликованном в 1967 г.19 Наряду с собственной исследовательской работой он всегда считал важным и необходимым популяризировать с помощью рецензий, комментариев и переводов марксистские работы о Французской революции. Примером тому является немецкое издание работы В.М.Далина о Бабефе20.
В.Марков является деятельным сотрудником руководимого В.Крауссом Центра по исследованию Просвещения при Германской Академии паук в Берлине, журнала «Annales historiques de la Revolution francaise», «Французского ежегодника» и других изданий.
Заслуги В.Маркова в научной и педагогической деятельности получали не раз высокую оценку. В 1959 г. он был награжден орденом «Pour le merite», в 1961 г. — национальной премией ГДР. В.Марков является вице-президентом Национального комитета историков ГДР и членом Германской Академии наук в Берлине, Саксонской Академии наук, а также членом Общества робеспьеристских исследований. Исследованные В.Марковым на примере Франции проблемы истории революции (роль народных масс, взаимоотношения масс, классов и революционного руководства, позиция и деятельность крайне левых, характер революционной государственной власти и т.д.) указывают некоторые основные направления, которые определят исследовательский профиль «Сравнительной истории революции», подготавливаемой во вновь созданной исторической секции университета имени Карла Маркса в Лейпциге. Историки ГДР в тесном сотрудничестве с историками других стран стремятся создать из отдельных исследований важнейших революций и революционных периодов нового и новейшего времени марксистскую всемирную историю революций. Серьезным вкладом в выполнение этого замысла явится подготовленная к 60-летию со дня рождения В.Маркова книга «Очерки революции»21. Работы более чем тридцати авторов из пятнадцати стран, помещенные в этой книге, убедительно свидетельствуют о международном признании заслуг В.Маркова как историка революции.
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1 W.Markov. Serbien zwischen Osterreich und Russland, 1897—1908. Stuttgart, 1934.
2 С 1951 г. Институт всеобщей истории.
3 «W.Markov. Bibliography for the Years 1932—1961». Hrsg. von E.Klein. Leipzig, 1962.
4 Издаются в соавторстве с М.Коссоком и Я.Ратманом. К 1967 г. вышло 18 томов.
5 «Asien — Afrika — Lateinamerika. Bilanz — Berichte — Chronik». Jahresiibersicht. Leipzig, 1964.
6 W.Markov. Sistemi coloniali e movimenti di liberazione. Roma, 1961.
7 См. «El movimento contemporaneo de liberation у la burguesia national». Prag. 1961.
8 W.Markov. Grenzen des Jakobinerstaates.— «Grundpositionen der franzosischen Aufklarung». Berlin, 1955.
9 W. Markov. Jakobiner und Sansculotten. Beitrage zur Geschichte der franzosiscnen Revolutionsregierung 1793—1794. Berlin, 1956.
10 «Ruch ludowylrzad rewolucyjnu w okresie duktatury jakobinskiej 1793—1794».
«Kwartalnik Historyczny LXVI», 1959, N 1, S. 3—38. Die Jakobinerfrage heute. Oulu (Finnland), 1967.
11 «Die Sansculotten von Paris. Dokumente zur Geschichte der Volksbewegung 1793—1794». Berlin, 1957.
12 A.Soboul. Die Sektionen von Paris in Jahre II, bearbeitet und hrsg. von W.Markov. Berlin, 1962.
13 «Maximilien Robespierre. 1758—1794». Beitrage zu seinem 200 Geburtstag». In Verbindung mit Georges Lefebvre... hrsg. von W.Markov. Berlin, 1958, 1961.
14 В.М.Марков. Рукопись Жака Ру. — «Французский ежегодник. 1959». М., 1960, стр.528—567.
15 Я.М.Захер. Бешеные. М., 1930; он же: Движение бешеных. М., 1961.
16 W.Markov. Jacques Roux und Karl Marx. — Sitzungsberichte der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Klasse fur Philosophie, Geschichte, Staats-Rechts- und Wirtschaftswissenschaften. 1965, N 1.
17 W.Markov. Jacques Roux oder vom Elend der Biographie. Berlin, 1966.
18 W.Markov. Die Freiheiten des Priesters Roux. Berlin, 1967.
19 W.Markov. Napoleone. Milano, 1967.— «Protagonisti della Storia Universale», fasc. 80. gennaio.
20 V.M.Dalin. Babeuf-Studien (Gedenkband aus Anlass des 200. Geburtstages von Gracchus Babeuf am 23.11.1960). Eingeleitet und hrsg. von W.Markow. Berlin, 1961. Schriftenreihe der Arbeitsgruppe zur Geschichte der deutschen und franzosischen Auf-klarung der Doutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Bd.16.
21 «Studien tiber die Revolution», hrsg von M.Kossok. Berlin, 1969.
Манфред Косок (18.05.1930 - 27.02.1993) (перевод Е.Н.Селезневой)
к 60-летию со дня рождения / Французский ежегодник 1968 (М.: Наука. 1970. С.325-329)
А.3.Манфред — историк Великой французской революции
Бабеф и современная ему Германия
Встречи с Альбером Собулем
Дореволюционный период Жака Ру (альт.ссылка)
Жак Ру и Карл Маркс (Как появились "бешеные" в "Святом семействе") (альт.ссылка)
Иллирийские провинции Наполеона
Рукопись Жака Ру "Речь о причинах несчастий французской республики" (альт.ссылка)
Подготовили Окс-Алексcaffe_junot 03.10.2011