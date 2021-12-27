Наум Ефимович Застенкер

наши историки: Вячеслав Петрович Волгин 14.06.1879 — 3.07.1962 Как искусственны интересы человека! Вот старик на девятом десятке прилепляется к человеку, ушедшему сто лет тому назад из…

"он цитировал свою маму как Карла Маркса" Девица Альтман после революции 1905 года уехала из черносотенной, обскурантистской и патриархатной Рос.империи в Швейцарию, в Цюрих, учиться в…