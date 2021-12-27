Наум Ефимович Застенкер

11.04.1903 – 13.07.1977
Публикуемая работа Наума Ефимовича Застенкера не увидела света при жизни ее автора — одного из лучших советских специалистов по истории Франции, вдумчивого исследователя и талантливого педагога, воспитавшего десятки учеников.
Н.Е.Застенкер пришел в науку путем, типичным для того поколения, которое шагнуло из юности в зрелость под непосредственным воздействием Великого Октября и навсегда сохранило в своем мировосприятии отсвет незабываемых событий нашей революции. Его научная деятельность началась в Институте красной профессуры, куда он поступил в 1928 г. К этому времени за его плечами уже была работа в комсомоле, Коммунистический университет имени Я.М.Свердлова, служба в Красной Армии — в частях, завершивших ликвидацию банд Унгерна в Монголии, опыт ответственной партийной работы (в ряды КПСС Н.Е.Застенкер вступил в 1923 г.). И сделанный начинающим исследователем выбор научной проблематики органически соответствовал той цели, к которой он с юношеских лет шел всю свою жизнь: он занялся историей социалистических учений, поисков передовыми умами человечества путей осуществления коммунистического идеала.
Учителем Н.Е.Застенкера в этой области был академик В.П.Волгин, подсказавший ему тему. В 1930 г. в его семинаре Н.Е.Застенкер прочитал доклад «Основные моменты учения Прудона». Это был первый его приступ к осуществлению большого научного замысла, в дальнейшем определившегося как исследование социальных и политических идей и деятельности П.-Ж. Прудона в период революции 1848— 1849 гг. во Франции.
Задуманный Н.Е.Застенкером капитальный труд не был завершен: скрупулезная требовательность ученого к своей работе порождала у пего постоянную неудовлетворенность уже сделанным. Но по частям результаты этого исследования в разное время были опубликованы: «Прудон и бонапартистский переворот 2 декабря 1851 г.» (1944), «Об оценке Прудона и прудонизма в “Коммунистическом манифесте”» (1955), «Прудон и февральская революция 1848 г.» (1961), «Идейное банкротство современного неопрудонизма» (1968, переведена во Франции и Венгрии), «Западногерманские вариации современного неопрудонизма» (1972). Н.Е.Застенкер постоянно занимался историей революции 1848—1849 гг. во Франции, посвятив ей специальную монографию (1948), главы в коллективных трудах (Революции 1848—1849 гг.; В 2-х т./ Под ред. Ф.В.Потемкина, А.И.Молока, М., 1952; История Франции. М., 1973. Т.2) и несколько статей, в том числе свою последнюю прижизненно опубликованную работу (Об организации рабочих делегатов Люксембургской комиссии 1848 г. — Французский ежегодник 1975., М. 1977).
Частью этого обширного замысла Н.Е.Застенкера является публикуемый ниже фрагмент, содержащий анализ проекта социальных реформ, выдвинутого Прудоном в начале революции 1848 г.
Текст по: И.Григорьева // Французский ежегодник 1978. М.: Наука. 1980. С.161-162.
Работы Наума Ефимовича в сети
Анри де Сен-Симон (альт.ссылка)
"Гора" 1849 года (альт.ссылка)
Об организации рабочих делегатов Люксембургской комиссии 1848 г. (альт.ссылка)
Об оценке Прудона и прудонизма в "Коммунистическом манифесте" (альт.ссылка)
Прудон и его проект "Банка обмена" (альт.ссылка)
Прудон и февральская революция 1848 г. (альт.ссылка)
Роберт Оуэн как мыслитель (альт.ссылка)
"Социальные доктрины" Эмиля Аннотэна (альт.ссылка)
А заметку из ФЕ надо дополнить статьей В.П.Смирнова, к 100-летию Н.Е.Застенкера, из НиНИ, 2003, № 5.
Подготовили тт. Синяя блуза и Окс-Алекс=caffe_junot 18.02.2012.