наши историки: Вячеслав Петрович Волгин

"он цитировал свою маму как Карла Маркса" Девица Альтман после революции 1905 года уехала из черносотенной, обскурантистской и патриархатной Рос.империи в Швейцарию, в Цюрих, учиться в…

Иосиф Сергеевич Киссельгоф 14.09.1908, Торопец Калининской обл., - 19.05.1973, Уфа Его трудовая деятельность началась в 1927 г. после окончания Ленинградского…