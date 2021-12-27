"он цитировал свою маму как Карла Маркса"

Иосиф Сергеевич Киссельгоф 14.09.1908, Торопец Калининской обл., - 19.05.1973, Уфа Его трудовая деятельность началась в 1927 г. после окончания Ленинградского…

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