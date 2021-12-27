"он цитировал свою маму как Карла Маркса"

Девица Альтман после революции 1905 года уехала из черносотенной, обскурантистской и патриархатной Рос.империи в Швейцарию, в Цюрих, учиться в тамошнем университете на врача. В эмиграции она вступила в БУНД и стала, на очень короткий срок, правда, подругой В.Медема (а это один из основателей БУНДа). В 1906 она возвратилась к родителям в Одессу, родила сына и... перебралась в Сумы - работать земским врачом. Тогда же она перешла из Бунда в РСДРП (б), устанавливала советскую власть, сидела в тюрьме у белых в 1918 г. В середине 1920-х годов переехала в Москву с сыном. Работала врачом вплоть до 1943 г. Затем отошла от медицины, занималась переводами, т.к. прекрасно знала немецкий, а также и редакторской работой. "Как человек наша бабушка была необычайно одаренной, обладала разносторонними знаниями, обширной эрудицией, развитым вкусом, редким обаянием. Чувством юмора, артистизмом и музыкальностью, прекрасной памятью, живым умом и … невыносимым остроконфликтным характером."
Владимир Владимирович - ученый, кандидат исторических наук, член Союза журналистов был достаточно известным в академических гуманитарных кругах и поэтому нет необходимости рассказывать о нем подробно.
Он занимался и историей международных отношений, и историей народничества. Много писал, занимался редакторской работой: работал в Большой советской энциклопедии, принимал в издании Дипломатического словаря. Судьба сводила его со многими известными деятелями науки и не только. В Академии наук отцу довелось работать с такими учеными как академики В.П.Волгин, А.М.Панкратова, М.В.Нечкина, Б.Д.Греков, И.М.Майский, Е.В.Тарле. Друзьями его были И.С.Звавич, Б.Ф.Поршнев. Товарищи по работе называли отца живой историей. ...Панкратова дала ему возможность вернуться в Академию наук, и он снова стал заниматься научной работой (после второго ареста в 1951 г.).
Сведения взяты из рассказа внучек Минны Моисеевны, дочерей Владимира Владмировича (ныне ссылка, увы, отсутствует).
Подготовил Э.П. Директор Шарантончика=caffe_junot 15.06.2013.
"Роза Абрамовна Авербух, врач-психоаналитик, ...была неизменной спутницей бабушки и Владимира Давидовича. Они втроем совершали прогулки в Швейцарских Альпах и часто при этом пели народные песни на разных языках." Эта Роза Абрамовна - родная сестра нашей Ревекки Абрамовны?
И не сомневайтесь!
АВЕРБУХ Роза Абрамовна (1883-?) - российский психоаналитик. Член Русского психоаналитического общества. Окончила Казанскую женскую гимназию (1899). В 1901-1909 гг. училась в Бернском и Цюрихском университетах. Окончила медицинский факультет Казанского университета (1911). В 1912-1917 гг. состояла на медицинской земской и городской службе. В 1917-1921 гг. работала в Госпитале терапевтической клиники Казанского университета, в 1921-1923 гг. - в Казанском клиническом институте. Была членом Казанской психоаналитической ассоциации.
В 1923-1924 гг. работала сверхштатным научным сотрудником и в 1924-1925 гг. штатным научным сотрудником Государственного психоаналитического института (Москва). Работала в области теоретического, прикладного и клинического психоанализа. Вела амбулаторный прием и семинар по психоанализу религиозных систем и сект. Принимала участие в деятельности Русского психоаналитического общества, на заседаниях которого выступала с докладами по проблемам психоанализа религии, культуры произведений В.В.Розанова и др.
С 1925 г. (после ликвидации Государственного психоаналитического института) работала в институте экспериментальной психологи в Москве.
В.И.Овчаренко
Не понимаю, почему автор заметки поленился поставить вторую дату, это же очень просто было найти.
Авербух Роза Абрамовна (1883 - 1940)
Новодевичье кладбище (Москва)
В данном захоронении покоятся:
Авербух Александр Абрамович
Авербух Ребекка Абрамовна
Вильгельм Вейтлинг
ГАРАНТИИ ГАРМОНИИ и СВОБОДЫ
Перевод с немецкого Владимира Владимировича и Минны Моисеевны Альтман с комментариями В.В.Альтмана