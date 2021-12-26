Иосиф Сергеевич Киссельгоф

Текст по: Французский ежегодник 1974

Дату рождения Иосифа Сергеевича мы нашли на сайте Башкирской энциклопедии - ныне страница отсутствует.

Спасибо и на том уфимцам. Вот еще два упоминания:

...Филологическое образование в Башкортостане ведет свое начало с 1920 года, когда в составе впервые открывшегося Уфимского института народного образования (впоследствии Башкирский госпединститут им. К.А.Тимирязева, а с 1957 года – Башкирский государственный университет) был создан филологический факультет, из которого в 1990 году выделился факультет башкирской филологии и журналистики. Деканами историко-филологического факультета в свое время работали Зайцев Яков Васильевич, Киссельгоф Иосиф Сергеевич, Сираев Зариф Исламович...

История факультета Башкирской филологии и журналистики - ныне страница отсутствует.

...Один из крупных промышленных и культурных центров Урала г. Уфа – столица Башкортостана – имеет разнообразную историографическую панораму. Конечно, основные силы ученых сосредоточены на изучении местной проблематики от археологии до современных социально-экономических и культурных процессов, но, подчеркнем еще раз, такой город вполне может развивать все отрасли исторического знания. Ведущую роль в изучении зарубежной истории играют университет и педагогический институт (ныне - педуниверситет). В университете довольно давно функционирует школа «новистов» со сменой ориентации по десятилетиям (конец 50-х – 60-е годы ХХ в.: в центре внимания – новая и новейшая история Франции, возглавлял исследования профессор И.С.Киссельгоф (1908-1973)…

Лукиянов Ю. В. Антиковедение в Уфе: возникновение и развитие // СОФИЯ: Альманах: Вып.1 (Уфа: «Здравоохранение Башкортостана», 2005. С.304-307) - ныне страница отсутствует.