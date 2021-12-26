Иосиф Сергеевич Киссельгоф

14.09.1908, Торопец Калининской обл., - 19.05.1973, Уфа
Его трудовая деятельность началась в 1927 г. после окончания Ленинградского педагогического техникума им. Ушинского. До 1938 г. он работал учителем в школах города Ленинграда. После окончания вечернего отделения Ленинградского педагогического института им. А.И.Герцена был оставлен в аспирантуре этого же института, которую окончил в 1941 г., защитив кандидатскую диссертацию на тему: ««Общество друзей народа» и республиканское восстание 1832 г. в Париже». Результаты своего исследования Иосиф Сергеевич опубликовал в ряде статей («Процесс девятнадцати», «Общество друзей народа», «Борьба республиканцев Парижа против Июльской монархии и процесс пятнадцати» и др.).
В 1941 г. он был направлен на работу в Вологодский педагогический институт, где работал доцентом и деканом исторического факультета, а затем заведующим кафедрой всеобщей истории. В 1947—1951 гг. И.С.Киссельгоф работал доцентом кафедры новой и новейшей истории Ленинградского государственного педагогического института им. А.И.Герцена, а с сентября 1951 г. до конца своей жизни — в Башкирском государственном университете сначала деканом факультета, с 1959 г. — заведующим кафедрой всеобщей истории.
В мае 1967 г. Иосиф Сергеевич защитил докторскую диссертацию на тему: «Вишистский режим во Франции в годы второй мировой войны». В марте 1968 г. был утвержден в звании профессора.
И.С.Киссельгоф был автором ряда фундаментальных работ по истории французского Сопротивления, опубликованных в различных изданиях, в том числе и во «Французском ежегоднике»: «Капитуляция Франции и вишистский режим в 1940—1941 гг.», «Образование национального фронта борьбы за независимость Франции», «Правящие круги и народные массы Франции после нападения гитлеровской Германии на СССР» и др. Он являлся и автором некоторых историографических статей, опубликованных в разных изданиях.
Под руководством И.С.Киссельгофа кафедра всеобщей истории Башкирского университета превратилась в важный периферийный центр по изучению истории Франции. Он был постоянным редактором выходивших в Уфе сборников «Из истории Франции».
И.С.Киссельгоф был талантливым лектором, педагогом, его лекции по новейшей истории, спецкурсы по истории международных отношений и новейшей истории Франции, а также спецсеминары по истории французского Сопротивления неизменно пользовались большим успехом у студентов.
Преждевременная кончина И.С.Киссельгофа — большая потеря для советских историков, занимающихся изучением истории Франции.
Текст по: Французский ежегодник 1974
Дату рождения Иосифа Сергеевича мы нашли на сайте Башкирской энциклопедии - ныне страница отсутствует.
Спасибо и на том уфимцам. Вот еще два упоминания:
...Филологическое образование в Башкортостане ведет свое начало с 1920 года, когда в составе впервые открывшегося Уфимского института народного образования (впоследствии Башкирский госпединститут им. К.А.Тимирязева, а с 1957 года – Башкирский государственный университет) был создан филологический факультет, из которого в 1990 году выделился факультет башкирской филологии и журналистики. Деканами историко-филологического факультета в свое время работали Зайцев Яков Васильевич, Киссельгоф Иосиф Сергеевич, Сираев Зариф Исламович...
История факультета Башкирской филологии и журналистики - ныне страница отсутствует.
...Один из крупных промышленных и культурных центров Урала г. Уфа – столица Башкортостана – имеет разнообразную историографическую панораму. Конечно, основные силы ученых сосредоточены на изучении местной проблематики от археологии до современных социально-экономических и культурных процессов, но, подчеркнем еще раз, такой город вполне может развивать все отрасли исторического знания. Ведущую роль в изучении зарубежной истории играют университет и педагогический институт (ныне - педуниверситет). В университете довольно давно функционирует школа «новистов» со сменой ориентации по десятилетиям (конец 50-х – 60-е годы ХХ в.: в центре внимания – новая и новейшая история Франции, возглавлял исследования профессор И.С.Киссельгоф (1908-1973)…
Лукиянов Ю. В. Антиковедение в Уфе: возникновение и развитие // СОФИЯ: Альманах: Вып.1 (Уфа: «Здравоохранение Башкортостана», 2005. С.304-307) - ныне страница отсутствует.
Еще мы нашли подтверждение, что в 1943-46 гг. Иосиф Сергеевич был деканом исторического факультета Вологодского государственного педагогического института. И вот тут-то увидели его фотографию.
Страничка автора в библиотеке ИстМат - Vive Liberta
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К истории возникновения «Общества прав человека и гражданина» (1830—1833)
Республиканское восстание 5-6 июня 1832 г. в Париже
Подготовили Окс-Алекс=caffe_junot 20.06.2014