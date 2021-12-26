наши историки: Жак Дюкло

Иосиф Сергеевич Киссельгоф 14.09.1908, Торопец Калининской обл., - 19.05.1973, Уфа Его трудовая деятельность началась в 1927 г. после окончания Ленинградского…

ненаши НЕ НАШИ историки: Франсуа Фюре Слава, слава, слава героям! Впрочем, им довольно воздали дани, теперь поговорим... О КНИГЕ Ф.ФЮРЕ Сам я не являюсь историком-марксистом, хотя…