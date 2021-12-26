ненаши НЕ НАШИ историки: Франсуа Фюре

Впрочем, им довольно воздали дани,
теперь поговорим...
О КНИГЕ Ф.ФЮРЕ
Сам я не являюсь историком-марксистом, хотя признаю, что Маркс очень много внес в методологию истории. Однако в конечном счете я предпочитаю ясные и логические выводы Собуля и Мазорика, чем путаные и туманные рассуждения Ф.Фюре.
Жак Годшо
Книга Ф.Фюре имеет изысканно-претенциозное заглавие — «Размышляя о французской революции». Подобное название скорее подошло бы для труда, написанного одним из тех историков, которые провели всю жизнь в архивах, изучая историю революции. Ф.Фюре же знает революцию по некоторым диссертациям и книгам и это безошибочно чувствуется – подтвердят те, кто читал опус Фюре и, главное, у кого есть опыт чтения настоящих исторических исследований, контраст слишком разительный не в пользу Фюре. Он опубликовал о ней только популярную работу, впрочем, в сотрудничестве с Д.Рише, работу интересную и имевшую успех, но более близкую к сочинению журналиста, чем к исследованию. Поэтому возникает вопрос: были ли у Фюре основания для «размышления о революции»?
Но рассмотрим его книгу подробнее. Она состоит из двух частей. Первая озаглавлена «Революция закончена»... Вторая под заглавием «Три возможных истории французской революции» объединяет три этюда. Первый — «Революционный катехизис» — был опубликован в «Annales» и здесь воспроизведен с небольшим добавлением в пять страниц, касающихся состояния старого порядка в XVIII в. Второй — «Токвиль и проблема французской революции» — представляет собой статью, появившуюся в сборнике в честь Раймона Арона также в 1971 г. Лишь третий этюд является новым; он носит название «Огюстен Кошен: теория якобинизма».
«Французская революция закончена!» — вот что пишет и чего желал бы Ф.Фюре. Революция, увы, не окончилась. У нее по-прежнему есть коварные враги, подстерегающие благоприятный момент, чтобы разрушить ее завоевания. Ф.Фюре, несомненно, слишком молод, чтобы помнить, как вишистский режим хотел отомстить не только Народному фронту, но также и революции. Историки революции преследовались. Я не буду говорить о тех, кого изгнали из университета за национальность или политические взгляды, а только о тех, кто был отстранен от должности или подвергся гонению единственно потому, что он изучал французскую революцию. Совсем забыли, что моего старого учителя на факультете в Нанси Фредерика Брэша сместили только по одной этой причине. Ведь он не был ни робеспьеристом, ни даже жирондистом. Он лишь посвятил свою диссертацию дню 10 августа 1792 г. А книга Жоржа Лефевра о 1789 г., опубликованная к 150-летней годовщине революции в 1939 г., была изъята властями Виши и пущена под нож. Правда, это произошло около 40 лет тому назад. Но опасность, устраненная, по крайней мере на сегодня, всегда грозит возродиться. В действительности историки революции находятся в том же положении, что и историки последней мировой войны, Сопротивления и Освобождения.
Необходимо обновить историографию французской революции, «охладить» ее. По мнению Фюре, для этого имеются два пути. Первый: не писать отныне историю революции со ссылками то на левую, то на правую историографию. Но Фюре тотчас добавляет, что правая историография не должна менять своих позиций; левые историки — вот кто ошибался, и именно им следует пересмотреть свои взгляды. Второй путь «определяется изменением исторической науки». Иными словами, нужно рассматривать события в пределах «сериальной истории» и в «длительном цикле». С этой точки зрения мысль о том, что между 1789 и 1794 гг. «социальная или экономическая структура нации была сверху донизу обновлена», весьма сомнительна. «Сверху донизу», безусловно, нет, но, очевидно, что за два года изменилось больше, чем за два предшествовавших века. И в этом случае, чтобы узнать, что же действительно произошло, необходима эрудиция. Ф.Фюре ссылается на Токвиля, который, конечно, изучал архивные документы и обладал гениальной интуицией, но его изыскания явились только началом и были дополнены работами, и в том числе и диссертациями, перечисленными выше.
На следующих страницах Фюре создает собственную историю революции. Часто трудно следить за его мыслью, тем более что его стиль не свободен от жаргона парижских снобов.
Отметим только, что, по Фюре, во время революции конфликт между народными обществами и представительными собраниями был более острым, чем между революционерами и контрреволюционерами.
Я не буду касаться второй части — о революционном катехизисе. Она представляет резкую критику собственно, не критику, а вульгарную ругань книги нашего друга Клода Мазорика «О французской революции» (Париж, 1970) и работ Альбера Собуля. Они уже ответили.
Два других этюда посвящены истолкованию работ, одна — Токвиля, другая — Огюстена Кошена. Ф.Фюре часто уже ссылался на их работы в первой части своей книги. Он дает превосходный анализ работ Токвиля, справедливо сопоставляя «Демократию в Америке» и «Старый порядок». Но работы Токвиля он использует как предлог, чтобы снова и снова выступить против «марксистской или близкой к марксизму историографии». Оппозиция в конце старого порядка была порождена не классовыми конфликтами, а «нарушением равновесия между умом и верой: старый порядок оказался слишком старым для того нового, что в нем уже возникло, а французы слишком вольнолюбивыми, чтобы сохранить рабство или, вернее, чувство рабства... Старый порядок был уже мертв к 1789 г.: революция могла его убить лишь в умах, потому что он существовал уже только в умах».
Обращение к совсем забытому реакционному историку «обществ мысли» Огюстену Кошену могло бы показаться на первый взгляд странным. Но оно логично в ходе рассуждений Фюре. Если революция не явилась следствием борьбы классов, если старый порядок на самом деле уже был мертв к 1789 г., то объяснить революцию можно только заговором как заметил недавно anton одном комменте, есть заговор и заговор. Когда речь идет о заговорах спекулянтов во времена ВФР - это "надуманное", но если "заговариваются" революционеры - это данность для любой ревизинистской, консервативной и попсовой конспирологии.. Уже в первой части своей книги Фюре много говорит об идее заговора. кто осилил Кошена хотя бы в том переводе, какой был нам представлен И.Шафаревичем, знает, что это за бред.
Подготовил тов. Марио=Свой среди чужих=gran_salis 03.10.2011.
Я: ибо нефиг обижать нашего Собуля и нашего Мазорика.
Мишка-Очевидец: «Размышляя о французской революции» - это название в оригинале. С какой стати его перевели как "Постижение..."? Вышло еще более претенциозно и, замечу, вдвойне претенциозно. Не исследование, не изучение, а постижение - прямо откровение свыше и, само собой, истина в последней инстанции. Так что в этот комплекс органично вписывается и ругань вместо критики, и путанность изложения, и отрицание достижений коллег по цеху.
Э.П. Необходимо обновить историографию французской революции, «охладить» ее. С моей точки зрения, левые историки всегда были интеллектуально честнее. Что есть принцип "партийности", как я это сейчас понимаю? - признание истоков своего собственного мировоззрения как историка (литератора), признание политической и мировоззренческой самоидентификации. "Правым" историкам этого признания всегда остро не хватает, или, другими словами, уровень саморефлексии у них гораздо ниже. А отсюда прямая дорога именно к постижениям через откровения. "Убеждения, не подкрепленные фактами, свидетельствуют о том, что у вас есть своя позиция".
Валентина Березовый сок=marianne68 На следующих страницах Фюре создает собственную историю революции. Именно, что свою. К действительности имеющую самое отдаленное отношение. А вообще Фюре - это и не книга, а сборник статей себя-любимого. Главной объединяющей все части, идеи, как в книге, там нет. И композиция соответственно никакая.