Раткевич (Радкевич) Ксения Игнатьевна

историк, переводчица, литератор, в Публичной Библиотеке в 1923—34 гг.
Родилась в семье надзорщика за шлюзами на каналах Мариинской водной системы. В 1903 с отличием окончила коломенскую гимназию, в том же году поступила на историко-филологический факультет Высших женских курсов, который окончила в 1908 по специальности "всеобщая история". В студенческие годы жила на свой заработок, давая уроки. По окончании Курсов преподавала историю и литературу в женской торговой школе Человеколюбивого общества в Петрограде (1908—16), а также на сельскохозяйственных курсах Бартоловича (1909—10), в Женской рукодельной школе имп. Марии Александровны (1909—11), в женской гимназии И.Ф.Вальдшмидт (1912—16). С ноября 1916 по сентябрь 1917 служила в Галиции во Всероссийском Земском союзе в отделе помощи населению, пострадавшему от войны на Юго-Западном фронте. В 1916 в Тарнополе заведовала мастерскими и магазином солдатского белья, в котором работало местное галицийское население; позже устроила на средства Всероссийского Земского союза библиотеку и книжную лавку. С конца 1917 и по ноябрь 1918 вместе с мужем, посылавшимся на политическую работу, жила в разных городах (Двинске, Пскове, Ярославле). Осенью 1918 вернулась в Петроград.
С января 1919 по 1922 работала по договору переводчиком в изд-ве "Всемирная литература". Летом 1921 организовала и заведовала библиотекой при красноармейских домах отдыха в Тарховке, под Петроградом. В 1920—22 — сверхштатный научный сотрудник по разряду словесности РИИИ.
С 15 февраля по 15 июня 1923 служила сотрудником Комиссии по образованию эквивалентного книжного фонда при Публичной Библиотеке. С 1 ноября 1925 зачислена в ПБ внештатным помощником библиотекаря, с 26 сентября 1926 переведена в штат на должность научного сотрудника 2-го разряда в Справочном бюро, где основной ее работой была выдача письменных библиографических справок по социальным наукам. Временно откомандировывалась в читальный зал для работы по систематическому каталогу, участвовала в подготовке выставки "Женщины в революционном движении". Одновременно преподавала историю Запада в Областной школе профсоюзного движения (1931—32). В сентябре 1932 назначена библиотекарем 1-го разряда; в сентябре 1933, в связи с зачислением референтом в Институт истории Ленинградского отделения Коммунистической академии с января 1933, переведена на полставки, а с апреля 1934 уволена из ПБ. Параллельно со службой в Коммунистической академии (янв.1933 — окт.1935) приступила к созданию на истфаке ЛГУ (с осени 1934) Кабинета Новой истории, которым заведовала до самой смерти. В 1936 разработала метод. пособие по новой истории колониальных и зависимых стран. С 1937 — ассистент кафедры новой истории.
С 1920-х занималась литературной работой. Сначала были перевод и вступительные статьи к книгам: "Манон Леско" аб. Прево; "Под июльским солнцем" и "Дитя Аустерлица" К.Адана; к сборнику рассказов А.Франса. Затем появились исторические и научно-популярные работы: в 1925, к 100-летию восстания декабристов, Раткевич был подготовлен сборник материалов, составленных из отрывков воспоминаний, конституционных проектов и показаний декабристов; в 1926 — повесть о декабристах "В тайном обществе", популярный очерк "Крестьянская война в Германии"; в 1928—32 — ряд изданий историко-революционной тематики, рассчитанных на массового читателя. В 1930-е начала серьезно заниматься историей нового времени (кон. XVIII—XIX вв.). В 1940 в Ученых записках ЛГУ опубликовала статью о рукописном наследии Ж.Ромма в архивах СССР, а в 1941 подготовила книгу (перевод с рукописи, вступительная статья и примечания) "Жильбер Ромм. Путешествие в Крым в 1786 г.", дополнив сведения о "последнем монтаньяре", о его мировоззрении и его восприятии России. Несколько ранее (ок. 1936) стала изучать архивы тайной полиции Вестфальского королевства, хранящиеся в ОР ПБ. Результатами стали статья "Война 1812 г. и общественное мнение Вестфальского королевства", появившаяся в Ученых записках ЛГУ в 1938 и кандидатская диссертация "Вестфальское королевство" (1941).
Умерла в блокадном Ленинграде.
Соч.: Избранные сочинения Анатоля Франса. Т.8. Рассказы. М.; Пб., 1922 (предисл.; пер. и ред. совм. с М.А.Кузминым); Первые борцы против самодержавия: Отрывки из восп., конституц. проектов и показаний декабристов. Л., 1925; В тайном обществе: Повесть о декабристах. Л., 1926; Крестьянская война в Германии: Попул.очерк. Л., 1926; Французские рабочие в годы Великой Революции. М., 1928; Первый Интернационал. М., 1931; Октябрь на фронте. М., 1932; Война 1812 г. и общественное мнение в Вестфальском королевстве // Уч.зап.ЛГУ. 1938. № 19. Сер.ист.наук. Вып.1; Подготовка интервенции против Французской революции (1790—1792) // Нева. 1939. № 7/8; Газеты времен Французской революции (1789) // Большевист.печать. 1939. № 12; К биографии Жильбера Ромма: (Его рукоп. наследство в арх. СССР) // Уч. зап. 1940. № 52. Сер.ист.наук. Вып.6; Жильбер Ромм. Путешествие в Крым в 1786 г. Л., 1941 (пер., вступ. ст. и прим).
Лит.:Ист.журн. 1942. № 11; Книга памяти Ленинградского—Санкт-Петербургского университета, 1941—1945. СПб., 1995. Вып.1.
Арх.: Арх.РНБ. Ф.10/1; Ф. 10/4—25, 32, 37, 85; ОР РНБ. Ф.103, д. 123; Ф. 1156, д.207—210; ПФА РАН. Ф.155, оп.2, д.567; Ф.225, оп.4а, д.134, 379; Арх.СПбГУ Ф.1. Л.карт.
Л.Б.Вольфцун
Источник: Сотрудники РНБ — деятели науки и культуры (Биографический словарь, т. 1-3)
подготовлено Окс-Алекс=caffe_junot 27/09/2011