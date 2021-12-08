почему на самом деле высокая смертность от COVID-19

красный день календаря Вчера не успела, завершаю эстафету сегодня. И... нет, оно вполне серьезно, но забавно. В 1917 году художник Владимир Амосович Табурин подошел к…

городской пейзаж, раунд 4-й Валентина показала нам Оренбург, Антуан провел по Челябинску-Танкограду, а Бель - по Самаре-Куйбышеву. Эстафету принимаю! Для прогулки по…