почему на самом деле высокая смертность от COVID-19

Несвоевременная постановка диагноза и, соответственно, начало лечения отстоит от начала проявления болезни на несколько суток. Хотя в случае такой инфекции счет идет на часы.
Мама заболела. В ночь с 06.12 на 07.12 поднялась температура до 39,1. Утром вызвали врача из поликлиники, который, разумеется, не пришел. Хотя о вероятности ковида я сразу сообщила в регистратуре, поскольку на работе был контакт с сотрудниками с подтвержденным на тот момент диагнозом. Но впечатления это не произвело.
Утром 08.12 вызвали врача - причем это удалось только через службу 112. Сатурация 95% - "в норме", решил врач. Выписал арбидол и таблетки от кашля. И - внимание, точная цитата: "Я вам рекомендую сходить в поликлинику и сдать мазок на ПЦР". Рекомендую, так-то. То есть, даже если отбросить, что человек с 38,5 на ногах еле стоит и очередь не высидит, он на своем пути заразит всех встречных или, если у него все-таки не ковидный, а другой вирус, имеет риск заразиться в поликлинике и получить "гибридное заражение". Обратились в коммерческий центр для бесконтактного забора материала. Прошло уже больше 24 часов, температура не сбивается, кашель все сильнее. Целенаправленного лечения нет.
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И не надо передергивать и трендеть, что вакцина и особенно qr-коды "спасут нас всех". Они лобируются теми самыми чинарями, которые "оптимизировали" медицину до такого убожества, что работать некому, а кто еще работает, тем уже все по фиг. "Радетели народного блага".