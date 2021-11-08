красный день календаря

В 1917 году художник Владимир Амосович Табурин подошел к идейному воспитанию очень ответственно!
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Валентина показала нам Оренбург, Антуан провел по Челябинску-Танкограду, а Бель - по Самаре-Куйбышеву. Эстафету принимаю! Для прогулки по…
Тов. Л.=ГлавВрач=Capra Milana нас осчастливила записями спектаклей "Термидор" и "Дело Дантона" в постановке провинциального польского театра.…
То, что ищешь, когда-нибудь обязательно приходит. Правда, иногда долго ждать приходится )) Тов. Э.П. нашел запись бергмановского спектакля по пьесе…