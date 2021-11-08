Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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красный день календаря

Вчера не успела, завершаю эстафету сегодня. И... нет, оно вполне серьезно, но забавно.
В 1917 году художник Владимир Амосович Табурин подошел к идейному воспитанию очень ответственно!



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Tags: 20 век, АРТеФАКТическое, Советский Союз, массы-классы-партии-вожди, революции
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