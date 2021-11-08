красный день календаря

городской пейзаж, раунд 4-й Валентина показала нам Оренбург, Антуан провел по Челябинску-Танкограду, а Бель - по Самаре-Куйбышеву. Эстафету принимаю! Для прогулки по…

еще театральное - Стася и ее "Термидор" Тов. Л.=ГлавВрач=Capra Milana нас осчастливила записями спектаклей "Термидор" и "Дело Дантона" в постановке провинциального польского театра.…