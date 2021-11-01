Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

городской пейзаж, раунд 4-й

Валентина показала нам Оренбург,
Антуан провел по Челябинску-Танкограду,
а Бель - по Самаре-Куйбышеву.
Эстафету принимаю!

Для прогулки по Горькому-Нижнему я выбрала нескольких художников.
сергей андрияки.jpg Сергей Николаевич Андрияка

Серов Василий Васильевич орький 1936.jpg Василий Васильевич Серов
фролов кт ударник.jpg Алексей Иванович Фролов
сергей рыбаков.jpg Сергей Рыбаков-Заозерский (его сайт)
валерий павлович полотнов.jpg Валерий Павлович Полотнов
.
алс3.jpg
алс2.jpg
алексей сычев.jpg
Алексей Сычев
.
алч6.jpg
gerasim_i_zimnij_modern_hm_алч 2018.jpg
алч3.jpg
алч4.jpeg
moroznoe_utro_h_m_50-60_2011gалч.jpg
алч стрелка.jpg
алексей чернигин.jpg
алч5.jpg
Алексей Чернигин. Пожалуй, мне его работы ближе других. Так что продвигаю )) Обратите внимание, вторая сверху репродукция, "Герасим и зимний модерн".
А это бонус. "Чай, не лаптем щи хлебаем"! ;)))
vecher_v_rime_h_m_45h55_2012g алч.jpg
vid_na_karlov_most_50-60_2006g алч.jpg


Tags: 20 век, 21 век, АРТеФАКТическое, Россия, Советский Союз, товарищам
Subscribe

  • это мотиватор или ДЕ...?

    Наш VIP-пациент Eh voila= J.V.=j_tivale к первоапрельскому праздничному застолью подогнал, в числе прочего, вот это: Мы еще…

  • еще театральное - Стася и ее "Термидор"

    Тов. Л.=ГлавВрач=Capra Milana нас осчастливила записями спектаклей "Термидор" и "Дело Дантона" в постановке провинциального польского театра.…

  • Юкио Мисима vs Ингмар Бергман

    То, что ищешь, когда-нибудь обязательно приходит. Правда, иногда долго ждать приходится )) Тов. Э.П. нашел запись бергмановского спектакля по пьесе…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 0 comments