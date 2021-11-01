городской пейзаж, раунд 4-й

Антуан провел по Челябинску-Танкограду,
а Бель - по Самаре-Куйбышеву.
Эстафету принимаю!
Для прогулки по Горькому-Нижнему я выбрала нескольких художников.
Сергей Николаевич Андрияка
Василий Васильевич Серов
Алексей Иванович Фролов
Сергей Рыбаков-Заозерский (его сайт)
Валерий Павлович Полотнов
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Алексей Сычев
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Алексей Чернигин. Пожалуй, мне его работы ближе других. Так что продвигаю )) Обратите внимание, вторая сверху репродукция, "Герасим и зимний модерн".
А это бонус. "Чай, не лаптем щи хлебаем"! ;)))