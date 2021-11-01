городской пейзаж, раунд 4-й

это мотиватор или ДЕ...? Наш VIP-пациент Eh voila= J.V.= j_tivale к первоапрельскому праздничному застолью подогнал, в числе прочего, вот это: Мы еще…

еще театральное - Стася и ее "Термидор" Тов. Л.=ГлавВрач=Capra Milana нас осчастливила записями спектаклей "Термидор" и "Дело Дантона" в постановке провинциального польского театра.…