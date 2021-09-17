Мы еще порассуждали, отчего у историков красные папки и портфели в руках, не есть ли тут намек на советскую, конкретно, историографию. Но в любом случае карикатура - в точку.
это мотиватор или ДЕ...?
Мы еще порассуждали, отчего у историков красные папки и портфели в руках, не есть ли тут намек на советскую, конкретно, историографию. Но в любом случае карикатура - в точку.
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иных тут нет, а те далече
Часа три чистила френд-ленту. В основном нужно было просмотреть сообщества, живы они, или нет, или тихо стагнируют. Я же, наивная чукотская девочка,…
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сентябрь, 10-е
Вчера 266-летие отмечал гражданин ББ, porte-parole Великого и Ужасного КОС (Комитета Общественного Спасения), почетный персонаж Шарантончика, как…
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homo ludens
Еще один сводный пост - по нашим играм. Ссылки даны на diary (D) и/или ЖЖ (LJ). Если чего-то нет – значит, возможно, будет. "Пояснительная…
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