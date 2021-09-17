Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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это мотиватор или ДЕ...?

Наш VIP-пациент Eh voila=J.V.=j_tivale к первоапрельскому праздничному застолью подогнал, в числе прочего, вот это:

Мы еще порассуждали, отчего у историков красные папки и портфели в руках, не есть ли тут намек на советскую, конкретно, историографию. Но в любом случае карикатура - в точку.
Tags: homo ludens, историки, товарищам
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