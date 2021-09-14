Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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еще театральное - Стася и ее "Термидор"

Тов. Л.=ГлавВрач=Capra Milana нас осчастливила записями спектаклей "Термидор" и "Дело Дантона" в постановке провинциального польского театра. Перевода и субтитров нет, придется ориентироваться или как-то на слух, или сверяться с переводами на английский, и даже где-то кто-то на русский пытался переводить.
Обсуждение по ссылке выше к прочтению рекомендую. тем, кто в танке и особенно кто не в танке ))
ТЕРМИДОР
ДЕЛО ДАНТОНА

p.s. Только что ссылки проверила, обе временно недоступны, как и весь польский сайт. Возможно, заработает. Т.е. я прямо надеюсь!
Tags: 18 век, 20 век, 21 век, Великая французская революция, дискуссии, литературная республика, они и мы, полезные ссылки
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