еще театральное - Стася и ее "Термидор"

Обсуждение по ссылке выше к прочтению рекомендую. тем, кто в танке и особенно кто не в танке ))
ТЕРМИДОР
ДЕЛО ДАНТОНА
p.s. Только что ссылки проверила, обе временно недоступны, как и весь польский сайт. Возможно, заработает. Т.е. я прямо надеюсь!
Часа три чистила френд-ленту. В основном нужно было просмотреть сообщества, живы они, или нет, или тихо стагнируют. Я же, наивная чукотская девочка,…
Вчера 266-летие отмечал гражданин ББ, porte-parole Великого и Ужасного КОС (Комитета Общественного Спасения), почетный персонаж Шарантончика, как…
Еще один сводный пост - по нашим играм. Ссылки даны на diary (D) и/или ЖЖ (LJ). Если чего-то нет – значит, возможно, будет. "Пояснительная…