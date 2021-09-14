Юкио Мисима vs Ингмар Бергман

Тов. Э.П. нашел запись бергмановского спектакля по пьесе "Маркиза де Сад" Мисимы.
Эта пьеса как-то довольно ярко, хоть и коротко, прошла отдельной темой в нашем соо на заре туманной юности (сообщества, имею в виду), оставила после себя в наследство виртуально-фантазийный артефакт по имени Рене, не имеющую уже ничего общего ни с исторической личностью, ни тем более с героиней пьесы.
Но Бергман - это ж Бергман, у него практически всё интересно. Так что - выбирайте свободные 2 с половиной часа, кофеек, плед, очки, наушники или кому что, и культурно проводите время.
Русские субтитры в наличии. Текст пьесы в рус. переводе, если вдруг кому-то понадобится.