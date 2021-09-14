Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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Юкио Мисима vs Ингмар Бергман

То, что ищешь, когда-нибудь обязательно приходит. Правда, иногда долго ждать приходится ))
Тов. Э.П. нашел запись бергмановского спектакля по пьесе "Маркиза де Сад" Мисимы.
Эта пьеса как-то довольно ярко, хоть и коротко, прошла отдельной темой в нашем соо на заре туманной юности (сообщества, имею в виду), оставила после себя в наследство виртуально-фантазийный артефакт по имени Рене, не имеющую уже ничего общего ни с исторической личностью, ни тем более с героиней пьесы.
Но Бергман - это ж Бергман, у него практически всё интересно. Так что - выбирайте свободные 2 с половиной часа, кофеек, плед, очки, наушники или кому что, и культурно проводите время.
Русские субтитры в наличии. Текст пьесы в рус. переводе, если вдруг кому-то понадобится.
Tags: 18 век, 20 век, литературная республика
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