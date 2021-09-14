Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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иных тут нет, а те далече

Часа три чистила френд-ленту. В основном нужно было просмотреть сообщества, живы они, или нет, или тихо стагнируют. Я же, наивная чукотская девочка, поначалу (в 2008-2011) очень активно несла знания в массы, используя любые более-менее подходящие площадки, чтобы на библиотеку внимание обратить. Ну и, где возможно, новых знаний набраться, с практикой познакомиться. И что? Три-четыре соо оставила, из почти полсотни. Закономерно. Но все равно это была грустная для меня процедура. Как по некрополю идешь (((
Tags: товарищам
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