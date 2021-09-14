иных тут нет, а те далече
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Юкио Мисима vs Ингмар Бергман
То, что ищешь, когда-нибудь обязательно приходит. Правда, иногда долго ждать приходится )) Тов. Э.П. нашел запись бергмановского спектакля по пьесе…
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сентябрь, 10-е
Вчера 266-летие отмечал гражданин ББ, porte-parole Великого и Ужасного КОС (Комитета Общественного Спасения), почетный персонаж Шарантончика, как…
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об Эвдоре - для семейства добродетельных Роланов, без повода
Андрей Сергеевич Одна из статей, найденных и столь любезно нам открытых молодыми гражданками из клуба "Комсомольский девичник" ) побудила меня тоже…
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