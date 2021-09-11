Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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сентябрь, 10-е

Вчера 266-летие отмечал гражданин ББ, porte-parole Великого и Ужасного КОС (Комитета Общественного Спасения), почетный персонаж Шарантончика, как верно подсчитано британскими учеными, самый пинаемый (и наперекор этому - или благодаря - лелеемый персоналом нашего почтенного учреждения). Анамнез можно изучить в соо.
Особое внимание хочу обратить на два его довольно редких и не бесспорных изображения. Находки были сделаны заклятым другом/закадычным врагом/коллегой J.V., а мы бились над разгадкой добрых полгода и даже поставили вопрос на голосование )))
Tags: 18 век, homo ludens, АРТеФАКТическое, Великая французская революция, дискуссии, персона, товарищам
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