Особое внимание хочу обратить на два его довольно редких и не бесспорных изображения. Находки были сделаны
сентябрь, 10-е
Особое внимание хочу обратить на два его довольно редких и не бесспорных изображения. Находки были сделаны
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об Эвдоре - для семейства добродетельных Роланов, без повода
Андрей Сергеевич Одна из статей, найденных и столь любезно нам открытых молодыми гражданками из клуба "Комсомольский девичник" ) побудила меня тоже…
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homo ludens
Еще один сводный пост - по нашим играм. Ссылки даны на diary (D) и/или ЖЖ (LJ). Если чего-то нет – значит, возможно, будет. "Пояснительная…
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май, 9, уже 2016...
Перед тем, как о чем-то сказать в День Победы, я долго молчу, словно слушаю гром канонады, давно отзвучавшей… Я ушел на войну, оставляя тебя…
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