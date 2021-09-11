сентябрь, 10-е

об Эвдоре - для семейства добродетельных Роланов, без повода Андрей Сергеевич Одна из статей, найденных и столь любезно нам открытых молодыми гражданками из клуба "Комсомольский девичник" ) побудила меня тоже…

homo ludens Еще один сводный пост - по нашим играм. Ссылки даны на diary (D) и/или ЖЖ (LJ). Если чего-то нет – значит, возможно, будет. "Пояснительная…