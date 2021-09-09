об Эвдоре - для семейства добродетельных Роланов, без повода

homo ludens Еще один сводный пост - по нашим играм. Ссылки даны на diary (D) и/или ЖЖ (LJ). Если чего-то нет – значит, возможно, будет. "Пояснительная…

каталог нашей библиотеки - алфавитный порядок В верхней записи есть ссылка на другой сервис или как его там. Но поскольку всё хрупко слишком прекрасно в нашем лучшем из лучших миров,…