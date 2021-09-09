об Эвдоре - для семейства добродетельных Роланов, без повода

Одна из статей, найденных и столь любезно нам открытых молодыми гражданками из клуба "Комсомольский девичник" ) побудила меня тоже поискать среди старых бумаг и новых публикаций. /картинки можно просмотреть в оригинальном размере/
Гравюра по портрету, выполненному Marie-Éléonore Godefroid (20.06.1778 – 06.1849).
Эти силуэты наверняка всем здесь давно известны, я лишь пытался уточнить, точно ли это рисунок Лафатера - музей Карнавале утверждает, что так. 1792 год.
Это - дагерротип Эвдоры около 1840 г. К большому сожалению, материал целиком недоступен.
И о дочерях Эвдоры.
Старшая - Целия, Marie-Zélia CHAMPAGNEUX (DE ROSIERE de CHAMPAGNIEUX), 15.08.1799/28 термидора VII года, Лион - ок. 1880, Париж. Свою дочь она назвала в честь матушки, Эвдорой: Eudora CHALEY, 1823 - 1905.
Младшая - Мальвина, 1800 - 1832 (ее унесла холерная эпидемия, увы).
Статью и книгу на английском языке выслал всем по почте.
P.S. Эвдора Шале по другим данным: 24.10.1820, Лион, - 1906. Супруг - Vincent TAILLET (1816-1899), свадьба состоялась 19.10.1842.
Дети: Поль (1844 - 1905) и Маргарита (1848- 1942).
Семья Маргариты:
Albert MARION 1834-1887 - супруг,
четыре дочери -
Jeanne MARION 1871-1951
Geneviève MARION 1877-1933
Isabelle MARION 1881-1913
Andrée MARION 1883-1956
откликнулись
Мария-Терезия, бывшая принцесса
я очень рада за Вас. Там есть писатель Ив Деланж из Руана (26.05.1929 - 26.11.2019, Фонтенбло), он посвятил Вам роман в форме дневника. К сожалению, это не открытое издание, я могу лишь подразнить всех обложкой.
A propos, он не только писатель, а также ботаник, как и гражданин Боск.
Окс-Алекс Форстеры caffe_junot
А еще статья, тоже английская, в свободном доступе: One must be a citizen before being a naturalist. Больше о Боске, чем о Роланах, но он же друг, причем друг давний, один из первых к нам приходил. Спасибо всем! с находками!
Э.П.-Директор Шарантончика caffe_junot
Спешу поучаствовать: Madame Roland, sa fille et les médecins : prime éducation et médicalisation à l'époque des lumières / Marie-France Morel
Марио Возмутитель спокойствия (Свой среди чужих) gran_salis
Участвую!
Только теперь узнал, что это за работа. Jules-Adolphe Goupil,"Le dernier Jour de Madame Roland". Узнано тут.
Жюль Шампань, 1857.
гуашь, "presume" (модель, в смысле), автор неведом/а, ясно только, что это злостный 19 век.
ЖорЖ (по старинной «дружбе»)
Медаль из Карнавале. Montagny Pierre Antoine, graveur en médailles. Vers 1793. То есть - прижизненное, с натуры, должно быть.
Окс-Алекс Форстеры caffe_junot
И папеньку не забудем
Ваял Жозеф Шинар, оч правильный скульптор, бюст живет в музее изящных искусств города Лиона.
Мишка-Очевидец caffe_junot
И Лантена в компанию )
Синяя блуза, настоящий папаша Дюшен
Манон, видимо, еще Флипон. Век, конечно, 19
ГлавВрач Шарантончика=Л. caffe_junot
Медаль из Карнавале. Montagny Pierre Antoine, graveur en médailles. Vers 1793. То есть - прижизненное, с натуры, должно быть - Не обязательно, может быть, и post mortem.
гуашь, "presume" - Копия с картины Jules-Adolphe Goupil. Или просто другая фотография с другой цветопередачей.
Спасибо большое всем, за Эвдору особенно!
первоисточник