Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

homo ludens

Еще один сводный пост - по нашим играм. Ссылки даны на diary (D) и/или ЖЖ (LJ). Если чего-то нет – значит, возможно, будет.

"Пояснительная записка", типа
Игры, в которые играют люди D
Люди, которые играют в игры LJ
о приводимых и приводящих, или превратности метода, мессидор CCXV D * LJ

***
То, что можно отнести к реконструкции событий или попыткам альтернативного моделирования
«Завтра король обратился к народу»: хроника вареннского НЕ-бегства
Марсово поле: как это могло не быть?
1792
Карфаген (трое в одной лодке), брюмер-фример CCXIII года D * LJ
Вокруг «Старого кордельера» (трое в одной лодке), 5 фримера CCXIII года D * LJ
M/F (не по Годару), 2004 D * LJ
Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты, 16 августа 2008 D * LJ
"Цветы жизни": какой должна быть оранжерея? (проекты революционного воспитания), 31 июля 2009 D * LJ

***
"Этюды" - вне точного времени, но с учетом оного

Анкета дочерей Маркса в CCXI году Свободы (2002) D * LJ

Синий, белый, красный, CCXII год Свободы D * LJ

О Времени и о себе, в дни санкюлотид между 30-м фрюктидора года ушедшего (CCXII) и 1-м вандемьера года наступающего (CCXIII) D * LJ

"Я буду вместо неё" ("Цветник": анкеты гражданок из XVIII столетия… и что из этого вышло), 2003 D * LJ

Рождественские подарки из старого сундука (25 декабря 2007) D * LJ

***
"Ну да - фарс! водевиль! трагикомедия! смешение жанров, черт подери!" В конце концов, вы любите перевоплощаться?!

Реинкарнационный карнавал, нивоз CCXI (декабрь 2002 - январь 2003) D * LJ

День 7-го ноября D * LJ

Магнетический сеанс с разоблачением: Месмер и парижская Коммуна 2003 D * LJ

Санкюлотиды меж годом CCXII и CCXIII D * LJ

Что случается в один день, 11 жерминаля CCXI (1.04.2003) D * LJ

Что случается в одну ночь, жерминаль CCXII года (апрель 2003) D * LJ

Zингschпиль ЙОЛКА, 10 нивоза CCXII (31 декабря 2003 года) D * LJ

10 августа CCXIII года в Шарантончике D * LJ

Не-любовные "валентинки", или Звездный мост
опыт первый,14 февраля 2004 года D * LJ
опыт второй, 26-30 плювиоза CCXIV (14-18.02.2006) D * LJ
опыт третий, 2009 D * LJ

Таинственный силуэт, 29 декабря 2008 D * LJ

Новояз для НИХ, 25 февраля 2009 D * LJ

Новогодние авантюры, или 12 мгновений, которых... не было, 09 января 2009 D * LJ

Французская революция и русская литература, декабрь 2010 D * LJ

Личное - это политическое ?/! 14 декабря 2011 D * LJ

"Все работы хороши - выбирай!.." флореаль - мессидор CCXXIII (2015) D * LJ

Дар - напрасный? дар – случайный? 29 сентября 2017 D * LJ

ОНИ и МЫ: мы приходимся кем-то друг другу, 10 января 2013 D * LJ

АпРеЛьСкИе ТеЗиСыD * LJ

Анекдоты Шарантончика D * LJ

Наводнение. После Потопа D * LJ1, LJ2, LJ3

"Дело Пшибышевской" и несколько ДО и несколько ПОСЛЕ:
Вирджиния, она же Бригитта (начало - продолжение)
Из жизни обыкновенных привидений (начало - продолжение)

о сонетах Шекспира D * LJ

об "эстетике антиэстетики" и Саломее D * LJ

о Саломее и "мирискуссниках" D * LJ

о луне и весеннем месяце нисан D * LJ

про манго, пиццу, а также об аграрном законе и колониях D * LJ

о статуях, сене, пирожных, Бастилии, "кто первый начал", а еще - о народе и толпе D * LJ1 LJ2

про макароны, кино и слэш D * LJ1, LJ2

про клёновый сироп D * LJ

про руды, розы и воздушные шары D * LJ

про одну букву и разные законы жерминаль CCXV D * LJ

о иерархии, о верхновном существе и о том, что незнание законов не отменяет их действия"
D * LJ

про маятник, спутник и комиксы D * LJ

про ассорти и меццо-сопрано прериаль CCXV D * LJ

про леденцы и ляпис D * LJ

про шоколад и про самоуправление D * LJ

про воздушное, водяное... или огненное?.. D * LJ

про лисички, узелки и нитки D * LJ

про новый год и старые вопросы, 1 вандемьера CCXVI D * LJ

про лохматых, хвостатых, любимых D * LJ

про бегства и побеги D * LJ

про зимние ягоды D * LJ

о ремесле и об искусстве, об интеграции и дифференциации, и за что Сен-Жюст не любит XIX век плювиоз CCXV D * LJ1 LJ2 LJ3

про весенний аппетит D * LJ

про алгебру и гармонию 28/6/2008 D * LJ

про голубей и бунты
начало D * LJ
продолжение D * LJ
про дождь, солнце, геральдику и алхимию D * LJ

о брошках... и кошках


про август, персики, про китайские фонарики и про тамплиеров

про малиновый мёд
Tags: 18 век, 19 век, 21 век, Великая французская революция, Советский Союз, Франция, литературная республика, они и мы, персона, товарищам
Subscribe

  • каталог нашей библиотеки - алфавитный порядок

    В верхней записи есть ссылка на другой сервис или как его там. Но поскольку всё хрупко слишком прекрасно в нашем лучшем из лучших миров,…

  • "с такими друзьями враги не нужны" (

    Наши левые изощряются в смИшных шЮтках про розовые шапочки и большой нос чернокожей "мисс Финляндия", патриоты все цитируют потрошенков и ко - мол,…

  • май, 9, уже 2016...

    Перед тем, как о чем-то сказать в День Победы, я долго молчу, словно слушаю гром канонады, давно отзвучавшей… Я ушел на войну, оставляя тебя…

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    switch
    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    Help
  • 2 comments