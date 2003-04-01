homo ludens

"Пояснительная записка", типа
Игры, в которые играют люди D
Люди, которые играют в игры LJ
о приводимых и приводящих, или превратности метода, мессидор CCXV D * LJ
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То, что можно отнести к реконструкции событий или попыткам альтернативного моделирования
«Завтра король обратился к народу»: хроника вареннского НЕ-бегства
Марсово поле: как это могло не быть?
1792
Карфаген (трое в одной лодке), брюмер-фример CCXIII года D * LJ
Вокруг «Старого кордельера» (трое в одной лодке), 5 фримера CCXIII года D * LJ
M/F (не по Годару), 2004 D * LJ
Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, кто ты, 16 августа 2008 D * LJ
"Цветы жизни": какой должна быть оранжерея? (проекты революционного воспитания), 31 июля 2009 D * LJ
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"Этюды" - вне точного времени, но с учетом оного
Анкета дочерей Маркса в CCXI году Свободы (2002) D * LJ
Синий, белый, красный, CCXII год Свободы D * LJ
О Времени и о себе, в дни санкюлотид между 30-м фрюктидора года ушедшего (CCXII) и 1-м вандемьера года наступающего (CCXIII) D * LJ
"Я буду вместо неё" ("Цветник": анкеты гражданок из XVIII столетия… и что из этого вышло), 2003 D * LJ
Рождественские подарки из старого сундука (25 декабря 2007) D * LJ
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"Ну да - фарс! водевиль! трагикомедия! смешение жанров, черт подери!" В конце концов, вы любите перевоплощаться?!
Реинкарнационный карнавал, нивоз CCXI (декабрь 2002 - январь 2003) D * LJ
День 7-го ноября D * LJ
Магнетический сеанс с разоблачением: Месмер и парижская Коммуна 2003 D * LJ
Санкюлотиды меж годом CCXII и CCXIII D * LJ
Что случается в один день, 11 жерминаля CCXI (1.04.2003) D * LJ
Что случается в одну ночь, жерминаль CCXII года (апрель 2003) D * LJ
Zингschпиль ЙОЛКА, 10 нивоза CCXII (31 декабря 2003 года) D * LJ
10 августа CCXIII года в Шарантончике D * LJ
Не-любовные "валентинки", или Звездный мост
опыт первый,14 февраля 2004 года D * LJ
опыт второй, 26-30 плювиоза CCXIV (14-18.02.2006) D * LJ
опыт третий, 2009 D * LJ
Таинственный силуэт, 29 декабря 2008 D * LJ
Новояз для НИХ, 25 февраля 2009 D * LJ
Новогодние авантюры, или 12 мгновений, которых... не было, 09 января 2009 D * LJ
Французская революция и русская литература, декабрь 2010 D * LJ
Личное - это политическое ?/! 14 декабря 2011 D * LJ
"Все работы хороши - выбирай!.." флореаль - мессидор CCXXIII (2015) D * LJ
Дар - напрасный? дар – случайный? 29 сентября 2017 D * LJ
ОНИ и МЫ: мы приходимся кем-то друг другу, 10 января 2013 D * LJ
АпРеЛьСкИе ТеЗиСыD * LJ
Анекдоты Шарантончика D * LJ
Наводнение. После Потопа D * LJ1, LJ2, LJ3
"Дело Пшибышевской" и несколько ДО и несколько ПОСЛЕ:
Вирджиния, она же Бригитта (начало - продолжение)
Из жизни обыкновенных привидений (начало - продолжение)
о сонетах Шекспира D * LJ
об "эстетике антиэстетики" и Саломее D * LJ
о Саломее и "мирискуссниках" D * LJ
о луне и весеннем месяце нисан D * LJ
про манго, пиццу, а также об аграрном законе и колониях D * LJ
о статуях, сене, пирожных, Бастилии, "кто первый начал", а еще - о народе и толпе D * LJ1 LJ2
про макароны, кино и слэш D * LJ1, LJ2
про клёновый сироп D * LJ
про руды, розы и воздушные шары D * LJ
про одну букву и разные законы жерминаль CCXV D * LJ
о иерархии, о верхновном существе и о том, что незнание законов не отменяет их действия"
D * LJ
про маятник, спутник и комиксы D * LJ
про ассорти и меццо-сопрано прериаль CCXV D * LJ
про леденцы и ляпис D * LJ
про шоколад и про самоуправление D * LJ
про воздушное, водяное... или огненное?.. D * LJ
про лисички, узелки и нитки D * LJ
про новый год и старые вопросы, 1 вандемьера CCXVI D * LJ
про лохматых, хвостатых, любимых D * LJ
про бегства и побеги D * LJ
про зимние ягоды D * LJ
о ремесле и об искусстве, об интеграции и дифференциации, и за что Сен-Жюст не любит XIX век плювиоз CCXV D * LJ1 LJ2 LJ3
про весенний аппетит D * LJ
про алгебру и гармонию 28/6/2008 D * LJ
про голубей и бунты
начало D * LJ
продолжение D * LJ
про дождь, солнце, геральдику и алхимию D * LJ
о брошках... и кошках
про август, персики, про китайские фонарики и про тамплиеров
про малиновый мёд