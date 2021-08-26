каталог нашей библиотеки - алфавитный порядок

Наши левые изощряются в смИшных шЮтках про розовые шапочки и большой нос чернокожей "мисс Финляндия", патриоты все цитируют потрошенков и ко - мол,…

Перед тем, как о чем-то сказать в День Победы, я долго молчу, словно слушаю гром канонады, давно отзвучавшей… Я ушел на войну, оставляя тебя…