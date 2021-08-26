каталог нашей библиотеки - алфавитный порядок

Абердам, Серж
Право избирать и право решать в 1793 г. (альт.ссылка)
Абрамс, Линн
Формирование европейской женщины Новой эпохи. 1789-1918
Аванесян, Валерий Михайлович
Вторая республика и римский вопрос
Авдеева, Клавдия Дмитриевна
Из истории английского землевладения после буржуазной революции (между 1660—1740 гг.) (альт.ссылка)
Авдеева, Маргарита Александровна
Идеи Фурье в США (альт.ссылка)
Авдиев, Всеволод Игоревич
Восстание рабов в Египте за 2 тысячи лет до н.э. (альт.ссылка)
Авербух, Ревека Абрамовна
Герцен и Чернышевский о борьбе венгерского народа за независимость в 1848-1849 гг. (альт.ссылка)
Октябрьское восстание в Вене в 1848 году (альт.ссылка)
Политика европейских держав в 1787-1791 гг.
Рабочее движение в Вене в августе 1848 года (альт.ссылка)
Революция и национально-освободительная война в Венгрии в 1848-49 гг. (альт.ссылка)
Террористический режим во Франции в 1793-94 гг. По протоколам заседаний Конвента и протоколам Революционного Трибунала (альт.ссылка)
Агуф, И.
Петр Алексеев - русский рабочий-революционер (1849-1891) (альт.ссылка)
Адамов, Артюр
Весна 71-го (пьеса) (альт.ссылка)
Адлер, Эмма
Знаменитые женщины Французской революции (по главам: Шарлотта Корде, Клер Лакомб,
Люсиль Демулен, мадам Буке, мадам Легро, мадам Ролан)
Адо, Анатолий Васильевич
в соавт. Движение "вооруженных масок" (80-е годы XVIII века)
Живое наследие Великой революции. Предисловие к серии книг к 200-летию ВФР
К истории борьбы за проведение в жизнь аграрного законодательства якобинцев
Крестьяне и Великая французская революция. Крестьянское движение в 1789-1794 гг. (альт.ссылка)
Крестьянские восстания в начале Французской революции в 1789 г. (альт.ссылка)
Научное наследие Н.М.Лукина и некоторые проблемы истории крестьянства во время Великой французской революции
Предисловие к сборнику "Буржуазия и Великая французская революция"
Айзенштадт, Моисей Самуилович
Революция 1848 г. во Франции. История Франции 1-ой половины XIX в. (альт.ссылка)
Айнберг-Загряцкова, С.Ф.
"Красная афиша". К предыстории Парижской Коммуны (альт.ссылка)
Письма из осажденного Парижа (1870-1871 гг.) (альт.ссылка)
Аксенова, Галина Владимировна
Барбье и Керар об авторе "Кодекса природы" (альт.ссылка)
Алатри, Паоло
Изучение политических взглядов Руссо в Италии (альт.ссылка)
Неизвестная работа Дидро
Алданов (Ландау) Марк Александрович
Александри, В.
Из истории Французской революции XVIII века. Обзор коллекции Марка-Антуана Жюльена де Пари
Алексеев-Попов, Вадим Сергеевич
Значение опыта Великой французской революции для русского рабочего движения накануне и в период революции 1905—1907 гг.
Лев Толстой и Жан-Жак Руссо (к постановке проблемы)
Наш спутник. К столетию В.П.Волгина
Неизвестное письмо Женни Маркс о Густаве Флурансе (альт.ссылка)
Рабочий класс Германии в дни Парижской коммуны (альт.ссылка)
Социальная критика у Жан-Жака Руссо и великие утописты (альт.ссылка)
"Социальный кружок" и демократическое республиканское движение 1791 г. (альт.ссылка)
"Социальный кружок" и его политические и социальные требования (1790-1791 гг.) (альт.ссылка)
комментарии к - Т.Дезами. Кодекс общности (альт.ссылка)
Алпатов, Михаил Антонович
П.Г.Виноградов как историк французской буржуазной революции конца XVIII в.
Политические идеи буржуазной историографии XIX в. (О.Тьерри, Ф.Гизо, Ж.Мишле, А.Токвиль, И.Тэн и др.) (альт.ссылка)
Сибирский журнал — современник французской буржуазной революции конца XVIII в.
Французские утопические социалисты и буржуазная теория классовой борьбы XIX в. (альт.ссылка)
Алташина, Вероника Дмитриевна
Аббат Прево: писатель, журналист, географ и историк (альт.ссылка)
Альбина, Лариса Лазаревна
Вольтер — читатель Мабли (альт.ссылка)
Вольтер — читатель "Энциклопедии"
Вольтер в работе над "Опытом о правах и духе народов"
Вольтер и "Политическое завещание" Ришелье
Личная библиотека Ришелье
Новое о Дидро
Альперович, Моисей Самуилович
О деятельности американской дипломатии во Франции в 1870-1871 годах (альт.ссылка)
Революция и диктатура в Парагвае (1810-1840) (альт.ссылка)
Франсиа и Франция ("Парагвайский Робеспьер" во французской историографии) (альт.ссылка)
Франсиско де Миранда и предреволюционная Франция (альт.ссылка)
Анатольев, Павел Ильич
Первые московские рабочие-революционеры (70-е - 80-е годы XIX века) (альт.ссылка)
Ангран, Пьер
Версальцы (альт.ссылка)
В.П.Волгин как историк французской социальной мысли
Неизвестные страницы биографии коммунара Лео Френкеля (альт.ссылка)
Отголоски восстания декабристов во Франции
Положение художников накануне Июльской революции 1830 г. и непосредственно после нее (альт.ссылка)
Политическая поэма "Легенда веков" Виктора Гюго>
Андерсон, Кирилл Михайлович
"Беседы" Роберта Саути (альт.ссылка)
"Земной рай" доктора Уильяма Кинга (альт.ссылка)
Мексиканский проект Роберта Оуэна (альт.ссылка)
Оуэнисты и Ирландия (альт.ссылка)
Оуэнисты и радикалы (альт.ссылка)
Томас Скидмор: отголоски просвещения или ростки американской утопии? (альт.ссылка)
Франция времен Директории в "Дневниках" Т.-У.Тона (альт.ссылка)
Андреэ, Иоганн Валентин
Из социальной утопии (вступ. статья, публ., пер. с латин. и коммент. В.Д.Балакина) (альт.ссылка)
Андреюшкина, Татьяна Николаевна
Отражение Великой французской революции в творчестве Л.Тика (альт.ссылка)
Анисимова, Александра Наумовна
Влияние Великой французской революции на творчество Ф.-Х.Шубарта (альт.ссылка)
Антокольский, Павел Константинович
Два портрета
Итог
Коммуна 1871 года
Робеспьер и Горгона
Санкюлот
Через 150 лет после взятия Бастилии
Анфантен, Бартелеми Проспер
Изложение учения Сен-Симона (лекции) (альт.ссылка)
Анциферов, Александр Николаевич
Функция Бонапарта. Путешествие из Октябрьского переворота в Ватерлоо
Арендт, Виктор Болеславович
Дни Коммуны 1871 года (воспоминания) (альт.ссылка)
в сб. "Бессмертная Коммуна: воспоминания ветеранов, участников Парижской Коммуны" (альт.ссылка)
Аркавенко, Людмила Николаевна
в соавт. - Естествознание: словарь-справочник (альт.ссылка)
Аркин, Давид Ефимович
вступит.статья к сборнику речей и писем Ж.-Л.Давида (альт.ссылка)
Арну, Артюр
Мертвецы коммуны
Народная история Парижской коммуны (альт.ссылка)
Арский, Игорь Владимирович
Восстание "куруцев" в Венгрии в 1514 году (альт.ссылка)
Крестьянская война во Франции в 1358 году ("Жакерия") (альт.ссылка)
Крестьянские войны в Испании в XV веке (альт.ссылка)
Артемьева, Ирина Николаевна
Некоторые проблемы якобинской диктатуры в публицистике Жюля Валлеса (альт.ссылка)
Архангельский, Сергей Иванович
Английская революция XVII в. и аграрные отношения в Англии 1640-1641 гг. (альт.ссылка)
Англо-французская война с Испанией, 1655-1659 годы (альт.ссылка)
Отношения Англии с протестантской и католической Европой (1654-1658) (альт.ссылка)
Положение и борьба народных масс Англии в 60-е годы XVII в. (альт.ссылка)
Арш, Григорий Львович
Иоанн Каподистрия в России (альт.ссылка)
К вопросу об идейном воздействии Великой французской революции на балканские народы (Неизвестный текст конституции и "Военного гимна" Ригаса Велестинлиса)
Бадентер, Робер
Свободные и равные: эмансипация евреев во времена французской Революции (альт.ссылка)
Бабеф, Франсуа-Ноэль (Гракх)
Из "Письма депутата Пикардии" 14 июля 1790 г.
Письмо жене 25 июля 1789 г.
Багрицкий, Эдуард Георгиевич
1871
Бастилия
Базар, Сент-Аман
Изложение учения Сен-Симона (лекции) (альт.ссылка)
Бак, Исай Соломонович
К вопросу о генезисе капиталистического уклада в крепостном хозяйстве России (альт.ссылка)
Бакс, Эрнст Белфорд
Великая французская революция (альт.ссылка)
Парижская Коммуна 1870-1871 гг. (альт.ссылка)
Балакин, Василий Дмитриевич
Из социальной утопии Иоганна Валентина Андреэ. Вступ. ст., публ., пер. с латин. и коммент. (альт.ссылка)
Общественное воспитание в социальной утопии Андреэ (альт.ссылка)
Община в утопии Андреэ (альт.ссылка)
Баранченко, Виктор Еремеевич
Парижские коммунары в Москве (из личных воспоминаний)
Барбье, Огюст
1793-й год
Барабанщик Бара
Барг, Михаил Абрамович
Генезис идеологии истинных левеллеров (альт.ссылка)
О категории "цивилизация" (альт.ссылка)
Социальная утопия Уинстенли (альт.ссылка)
Барер, Бертран
Письмо жителям Вьезака в связи с отменой феодальных прав
Барни, Роже
Фоше и "Социальный кружок" (альт.ссылка)
Басовская, Наталья Ивановна
Капитан Жаков (Гийом Каль) (альт.ссылка)
Басовская как яркий пример безграмотности и самоуверенности
Бауман, Герман Германович
Великая французская революция и Нидерланды (альт.ссылка)
Бах, Ирина Алексеевна
Карл Маркс и Фридрих Энгельс в дни Парижской коммуны (альт.ссылка)
Маркс и Бланки в 1869 г. (альт.ссылка)
Бачко, Бронислав
Как выйти из террора? Термидор и Революция
Бегунова, Алла Игоревна
Повседневная жизнь гусара во времена Александра I (отдельно иллюстрации)
Безмалый, Александр
Звуки свободы: музыка революционных празднеств
Беккер, Иосиф Исаакович
Декабристы и польский вопрос (альт.ссылка)
Бенуа, Франсуа
Искусство Франции в эпоху Революции и Первой Империи (альт.ссылка)
Беранже, Пьер-Жан
14 июля
Богиня (к женщине, представлявшей Свободу на одном из революционных празднеств)
Берго, Ирина Борисовна
Идейно-политический конфликт парламентов и абсолютизма в памфлетной войне вокруг судебной реформы Мопу (1770-1774)
Парламентская оппозиция абсолютизму и попытки реформ в 1749—1776 гг. (альт.ссылка)
Парламенты и политическая борьба во Франции накануне Великой французской революции (альт.ссылка)
Бендрикова, Любовь Авксентьевна
Французская историография революции 1848—1849 гг. во Франции (1848-1968) (альт.ссылка)
Экономический кризис и рабочее движение накануне Февральской революции во Франции(альт.ссылка)
Беркова, Клавдия Наумовна
Парижская коммуна и русские революционеры (альт.ссылка)
Поль Гольбах (альт.ссылка)
Процесс Людовика XVI (альт.ссылка)
Бернс, Роберт
Дерево Свободы
Бернстайн, Сэмюэл
Необабувистская печать 1837—1848 гг. (альт.ссылка)
Огюст Бланки и I Интернационал (альт.ссылка)
Филипп Буонарроти и Бронтер О'Брайен (альт.ссылка)
Берти, Джузеппе
Демократы и социалисты в период Рисорджименто (альт.ссылка)
Отношения между Россией и Итальянскими государствами (с конца XVIII в. до 1860 г.) (альт.ссылка)
Социалист-утопист 40-х годов XIX века Микеле Фодера (альт.ссылка)
Бесс, Ги
Забытый проповедник Франсуа-Леон Реги (1725—1789) (альт.ссылка)
Бессмертная Коммуна: воспоминания ветеранов, участников Парижской Коммуны т.т. Густава Инара, Антуана Ге, М.П.Сажина, Ахилла Леруа, В.Б.Арендта, Ипполита Ноэля (альт.ссылка)
Бирюкова, Нина Юрьевна
Западноевропейские набивные ткани 16-18 в.
Западноевропейское кружево XVI-XIX вв. в собрании Эрмитажа
Бирюкович, Владимир Владимирович
О некоторых вопросах развития феодального общества (альт.ссылка)
Благодарные народы – воинам-освободителям. Документы, воспоминания, письма, выступления
Блан, Луи
глава из книги "История французской революции" (о М.Робеспьере)
Люксембургская комиссия (Революция 1848 г. во Франции)
Бланки, Луи-Огюст
Избранные произведения (альт.ссылка)
Воззвание по поводу красного знамени (альт.ссылка)
Доклад, прочитанный в Обществе друзей народа 2 февраля 1832 г. (альт.ссылка)
Заметки о Луи Блане (альт.ссылка)
Инструкция к вооруженному восстанию (альт.ссылка)
К разрушению постоянных армий (альт.ссылка)
О религии и церкви (Две морали; Атеизм и спиритуализм; Монотеизм; Отец церкви IV века; Преподобный отец Гратри) (альт.ссылка)
Опровержение против обвинения Ташеро
Блейк, Вильям
Французская революция
Блок, Марк
Характерные черты французской аграрной истории (альт.ссылка)
Блос, Вильгельм
Бумажные деньги в эпоху Французской революции
История французской революции (альт.ссылка)
Блуменау, Семен Федорович
Колло д'Эрбуа и начало федералистского восстания (альт.ссылка)
Французская революция и гражданское устройство духовенства
Французская революция конца XVIII в. в современной научной полемике
Церковные реформы начала революции и французское общество
Бобков, А.М.
"Молодая Германия" (альт.ссылка)
Бовыкин, Дмитрий Юрьевич
Глас народа" и конституция 1795 года
Год 1795: несостоявшаяся реставрация
Король умер, да здравствует король!" Посмертная судьба Людовика XVII
Либеральные ценности и опыт революции
Людовик XVII: жизнь и легенда
Людовик XVII: Жизнь после смерти
Ни короля, ни анархии. Исполнительная власть в Конституции III года республики
От Термидора к Директории: Политическая борьба вокруг принятия Конституции III года республики
Смерть Людовика XVII: архив герцога де ля Фара
Термидор, или Миф о конце Революции
Термидор: старые проблемы и новые споры
Я думаю по-иному..." Людовик XVIII и конституционные монархисты в 1795-99 гг.
перевод - книга Б.Бачко Как выйти из террора? Термидор и Революция"
Богданович (Криль) Татьяна Александровна
Аристократия и народ накануне Французской революции 1789 г. (альт.ссылка)
Богдзевич, Казимир
перевод с нем. – "Знаменитые женщины Французской революции" Э.Адлер (по главам: Шарлотта Корде, Клер Лакомб, Люсиль Демулен, мадам Буке, мадам Легро, мадам Ролан)
Божор, Юрий Игнатьевич
Политическая и литературная деятельность М.-Ж.Шенье в годы Великой французской революции (альт.ссылка)
Бонапарт, Наполеон
Ужин в Бокере (альт.ссылка)
Бондарев, Александр Петрович
Политические взгляды Бенжамена Констана (альт.ссылка)
Бонно-Ламотт, Даниель
Красные тетради" коммунара Максима Вильома и Шарль Пеги (альт.ссылка)
Бонч-Бруевич (Величкина), Вера Михайловна
Вечный узник. Жизнь и деятельность Луи Огюста Бланки (альт.ссылка)
Борейша, Ежи
В.Врублевский в период франко-прусской войны и Парижской Коммуны (альт.ссылка)
Борисов, Юрий Васильевич
Шарль-Морис Талейран (альт.ссылка)
Боровой, Саул Яковлевич
К вопросу о складывании капиталистического уклада в России XVIII в. (альт.ссылка)
Бородин, Олег Робертович
"За всех, на чью долю выпал рабский удел" (Фома Славянин) (альт.ссылка)
Борщевский, Леонид Владимирович
К вопросу об отношении Фурье к собственности при строе гармонии (альт.ссылка)
Бочоришвили, Константин Георгиевич
Орден Почетного легиона при Наполеоне I
Бредель, Вилли
Комиссар Рейнской армии
Брисвиль, Жан-Клод
Ужин (пьеса)
Бриссо, Жан-Пьер
Авторитет отцов церкви (альт.ссылка)
Брюа, Жан
Альбер Собуль (1914—1982)
Заметки к истории ссылки коммунаров в Новую Каледонию (альт.ссылка)
Человек, страстно увлеченный историей: Жак Дюкло
Бувье, Жан
Капиталистическая прибыль во Франции в XIX в. (проблемы и результаты исследования)
Будагов, Рубен Абгарович
Политическая терминология
Буковецкая, Мария Аркадьевна
Борьба якобинцев за создание революционной армии Франции (альт.ссылка)
Война революционной Франции против контрреволюционной интервенции (альт.ссылка, версия с иллюстрациями)
Букчин, Семен Александрович (Самуил Владимирович)
Мы оправдаем Париж и революцию" (о журналистах и журналистике периода Великой французской революции в интерпретации В.М.Дорошевича)
Букштейн, Андрей (Николай?) Осипович
Крестьянское движение во Франции в XVI веке (о восстании кроканов) (альт.ссылка)
Булуазо, Марк
Комитет Общественного спасения (альт.ссылка)
Бунин, Павел Львович
За власть советов: альбом графики
Буонарроти, Филиппо Джузеппе Мария Лодовико Микеле
Заговор во имя Равенства (с приложением документов) (альт.ссылка)
Буржен, Жорж
История Коммуны (альт.ссылка)
Бухарин, Николай Иванович
Нужна ли нам марксистская историческая наука? (О некоторых существенно важных, но несостоятельных взглядах т.М.Н.Покровского) (альт.ссылка)
Бьяр, Мишель
Колло д'Эрбуа: против черной легенды
Быков, Герман Иванович
Английский рабочий класс во второй половине XVIII в. и в первой половине XIX в. (альт.ссылка)
Быховский, Бернард Эммануилович
Философия американского просвещения (альт.ссылка)
Бэкон, Френсис
Новая Атлантида (альт.ссылка)
Бюхнер, Георг
Смерть Дантона
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