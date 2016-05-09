Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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май, 9, уже 2016...

Перед тем,
как о чем-то сказать в День Победы,
я долго молчу,
словно слушаю гром канонады,
давно отзвучавшей…
Я ушел на войну,
оставляя тебя и весну…
И четыре грохочущих года,
полных мужества, правды и долга,
предстают предо мной,
совместившись в минуту одну.
За картиной картина…
Одинокая мать
провожает любимого сына.
Вот отец
прижимает ребенка к груди…
Это только начало.
А впереди —
сырость темных окопов,
недописанных писем листки,
и цветов полевых лепестки
над могилою друга,
и прощальный салют под огнем,
и память о нем.
А солдатские сны!
Словно ты появляешься, плача,
и заходится сердце
от милого взгляда.
Но внезапно кончается сон
близким взрывом снаряда…
А потом —
пересохшее горло
после долгого боя
на ничейной земле,
ржавая пленка воды в колее,
ты бросаешься к ней,
пьешь,
как некогда горную воду!


Год от году
все ясней и ясней
очертанья
этих дней и ночей.
Беспощадная память моя
не дает мне покоя,
с подушки меня поднимая,
и я долго молчу перед тем,
как о чем-то сказать
в День Победы —
Девятого мая.


Суюнбай Эралиев


"у войны неженское лицо"
Tags: 20 век, Европа, Россия и Франция, Советский Союз, календарь, они и мы, событие, товарищам
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