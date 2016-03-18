Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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если бы Коммуна победила...

Tags: 1871, 19 век, Европа, Парижская Коммуна, Франция, массы-классы-партии-вожди, они и мы, революции, свобода-право-власть
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