если бы Коммуна победила...

С праздником, товарищи!
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"с такими друзьями враги не нужны" (
Наши левые изощряются в смИшных шЮтках про розовые шапочки и большой нос чернокожей "мисс Финляндия", патриоты все цитируют потрошенков и ко - мол,…
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(no subject)
Здравствуйте, товарищи и коллеги! Спасибо тем, кто от меня еще не отписался ;) Сегодня вернулась с заслуженного отдыха (с деревни, от тетки - глушь,…
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май, 9, уже 2016...
Перед тем, как о чем-то сказать в День Победы, я долго молчу, словно слушаю гром канонады, давно отзвучавшей… Я ушел на войну, оставляя тебя…
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