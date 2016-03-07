Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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к очередному...

Оригинал взят у bella_casus в к очередному...
8 Марта:
"между нами, девочками"
"мужской разговор"

Это тесты. Дидактические ;). Для прохождения регистрации и залогинивания не надо.
От тех, кто не в танке и догадается, к чему это, жду комментарии по делу.



Ага, мне тоже интересно посмотреть, что получится.
В смысле, эмоциональная реакция.

А так все как обычно.

Олимпия де Гуж и Луиза Мишель впереди.
Tags: 21 век, Революция - женского рода, они и мы, товарищам
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