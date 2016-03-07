к очередному...

8 Марта:
"между нами, девочками"
"мужской разговор"
Это тесты. Дидактические ;). Для прохождения регистрации и залогинивания не надо.
От тех, кто не в танке и догадается, к чему это, жду комментарии по делу.
"между нами, девочками"
"мужской разговор"
Это тесты. Дидактические ;). Для прохождения регистрации и залогинивания не надо.
От тех, кто не в танке и догадается, к чему это, жду комментарии по делу.
Ага, мне тоже интересно посмотреть, что получится.
В смысле, эмоциональная реакция.
А так все как обычно.
Олимпия де Гуж и Луиза Мишель впереди.