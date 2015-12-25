Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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"жозефина талейран родилась на ступенях трона"

Оригинал взят у caffe_junot в "жозефина талейран родилась на ступенях трона"
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Вот последнее мне хочется сделать (((. Кстати, с этими перлами соседствует рефрен "сколько человек убито якобинцами". Так что понятно, из которого политического лагеря табора приходят запросы.
Tags: 21 век, казус ляпсус
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