"жозефина талейран родилась на ступенях трона"

Анализ поисковых запросов за год - самое.
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как назвать действие илюстрации давида клятва депутатов и генералов в зале для игры в мяч
культ сна разума
рассказ об одном ученом с 6по11века
история стародавнего мира; репортаж по истории на тему революция в древнем веке
людовик 14-жертва великой французкой буржуазной революции
революция 1871 где участвовала молодежь в ссср
сколько лет была 200-летняя революция
движущиеся силы революции
бешеные требовали национализма мануфактуры и земли
в каком году крестьяне занимались сельскохозяйственным трудом
во что укладывала капитал французская буржуазия
логическая схема парижской коммуны
график событий великой французской революции схематично
документация о французской революции в картинках
схема восстания дольчино
конституционно-монархический табор
семсионизм обществоенной мысли
что такое брюмеры и санкюлоты
что такое нородники
кто отменил апотриид в юар
почему 1848 год называют народом весны
что тюрго говорило великой французской революции
они уходят его в тюрьму
ордер иезуитов
как накласть дрова для сожжения
Вот последнее мне хочется сделать (((. Кстати, с этими перлами соседствует рефрен "сколько человек убито якобинцами". Так что понятно, из которого политического