Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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за отчетный период

Товарищи, граждане коллеги и уважаемые читатели!
Спасибо тем, кто меня еще из френдов не вычеркнул (и особо - тем, кто поздравлял, и тем, кто комментировал).
Все это время я в основном была с головой в работе и в нашем соо. О темах сего последнего и сообщаю в телеграфном стиле.

О Коммуне 1871 года – что-то большое новое добавить уже сложно после ударных вахт 2009, 2010, 2011 и 2012 годов, но кое-что добавлено.

Культура Возрождения и общество (сборник ОЧЕНЬ научных статей)

«Товарищи потомки»
На сей раз – близкие и далекие потомки Жоржа-Жака Дантона и внуки Камила (отдельно, само собой)

Фукье-Тенвиль (страшный сон либерастов)

Капитан дальнего плаванья Кутон, менеджер автосалона Тальен, лаборантка Анриетта и другие

«Роланам от папаши Дюшена»Манон в детстве, Манонин папА и сама Манон в фантазии художников

Адель «Прекрасная гвардия» - нашелся прижизненный портрет подруги Эро Сешеля

Колло д'ЭрбуаAllaMarie сфотографировала скульптурный портрет в лионском музее
и режиссировала видеоклип

Максимильенкак его видят немцы средины 19 века и как его представил современный мексикано-французский скульптор

Вадье, «великий инквизитор».
О нем уже дважды за отчетный период:
1) есть, оказывается, скульптурный портрет, но он под арестом (((
2) Вадье как персонаж сочинений А.П.Левандовского

ББ исполнилось месяц назад 260 лет. По поводу и случаю

Суп подан! В столовой у Мориса и Франсуазы Дюпле

Братья Шенье

День единства и неделимости 1-й Республики мы отметили подарком -
раритетным изданием книги Ник.Ив.Кареева, отсканированной Дмитрием Александровичем

Да здравствует Конвент!
горельеф «Мемориал Республики»: пытаемся идентифицировать персонажей

Камил, муж Лолотты (фильмА, пока еще не удаленная за нарушение авторских прав)

Морис Фавон, Лео Гершой и разверзшиеся архивы департамента Крез (маленькие будни большой эпохи)

А фрагменты произведения Лиона Фейхтвангера «Мудрость чудака», давным-давно проживавшие на нашем сайте, теперь живут тут.
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