Спасибо тем, кто меня еще из френдов не вычеркнул (и особо - тем, кто поздравлял, и тем, кто комментировал).
Все это время я в основном была с головой в работе и в нашем соо. О темах сего последнего и сообщаю в телеграфном стиле.
О Коммуне 1871 года – что-то большое новое добавить уже сложно после ударных вахт 2009, 2010, 2011 и 2012 годов, но кое-что добавлено.
Культура Возрождения и общество (сборник ОЧЕНЬ научных статей)
«Товарищи потомки»
На сей раз – близкие и далекие потомки Жоржа-Жака Дантона и внуки Камила (отдельно, само собой)
Фукье-Тенвиль (страшный сон либерастов)
Капитан дальнего плаванья Кутон, менеджер автосалона Тальен, лаборантка Анриетта и другие
«Роланам от папаши Дюшена» – Манон в детстве, Манонин папА и сама Манон в фантазии художников
Адель «Прекрасная гвардия» - нашелся прижизненный портрет подруги Эро Сешеля
Колло д'Эрбуа – AllaMarie сфотографировала скульптурный портрет в лионском музее
и режиссировала видеоклип
Максимильен – как его видят немцы средины 19 века и как его представил современный мексикано-французский скульптор
Вадье, «великий инквизитор».
О нем уже дважды за отчетный период:
1) есть, оказывается, скульптурный портрет, но он под арестом (((
2) Вадье как персонаж сочинений А.П.Левандовского
ББ исполнилось месяц назад 260 лет. По поводу и случаю
Суп подан! В столовой у Мориса и Франсуазы Дюпле
Братья Шенье
День единства и неделимости 1-й Республики мы отметили подарком -
раритетным изданием книги Ник.Ив.Кареева, отсканированной Дмитрием Александровичем
Да здравствует Конвент!
горельеф «Мемориал Республики»: пытаемся идентифицировать персонажей
Камил, муж Лолотты (фильмА, пока еще не удаленная за нарушение авторских прав)
Морис Фавон, Лео Гершой и разверзшиеся архивы департамента Крез (маленькие будни большой эпохи)
А фрагменты произведения Лиона Фейхтвангера «Мудрость чудака», давным-давно проживавшие на нашем сайте, теперь живут тут.