от Наты Павловны Ефремовой

и кое-чем еще, очень интересным!
НЕПРОСТЫЕ И ЯРКИЕ СУДЬБЫ
литературные сценарии
Встречайтесь с Мариной и Анастасией Цветаевыми,
Софьей Васильевной Ковалевской,
Марией Клавдиевной Тенишевой,
Гулей Королевой,
Изабеллой Юрьевой,
Мариной Ладыниной,
Иной Константиновой!
А в целом это о наших соотечественницах, о кино, о песнях, о любви и о войне.
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Кстати, Нате Павловне можно задать вопросы о ее работах и профессиональных интересах, она постарается нам всем ответить. Пишите здесь в комментариях, например, или в нашем соо.