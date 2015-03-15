Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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от Наты Павловны Ефремовой

Ната Павловна прислала письмо нашей редакторке, немного рассказала о себе, поделилась списком работ
и кое-чем еще, очень интересным!

НЕПРОСТЫЕ И ЯРКИЕ СУДЬБЫ
литературные сценарии


Встречайтесь с Мариной и Анастасией Цветаевыми,
Софьей Васильевной Ковалевской,
Марией Клавдиевной Тенишевой,
Гулей Королевой,
Изабеллой Юрьевой,
Мариной Ладыниной,
Иной Константиновой!
А в целом это о наших соотечественницах, о кино, о песнях, о любви и о войне.
Полное содержание
скачать сборник

Кстати, Нате Павловне можно задать вопросы о ее работах и профессиональных интересах, она постарается нам всем ответить. Пишите здесь в комментариях, например, или в нашем соо.
Tags: 19 век, 20 век, 21 век, Европа, Революция - женского рода, Россия, Советский Союз, историки, история идей, история искусств, литературная республика, массы-классы-партии-вожди, новые публикации, они и мы, персона, товарищам
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