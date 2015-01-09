Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
Category:

"весна народов" - европейские революции 1848-1849 гг. и то, что им предшествовало

08.01.2015 в 09:23
Этот раздел нашей библиотеки на прежнем месте.
Но напомнить, что появлялось нового в последний год (без отдельных анонсов), нелишне.
И с авторами новыми можно познакомиться, если пройтись по ссылкам на именах.

Ревекка Абрамовна Авербух
Герцен и Чернышевский о борьбе венгерского народа за независимость в 1848-1849 гг.
Октябрьское восстание в Вене в 1848 г.

Энна Адольфовна Желубовская
Бельгия в 1848 г.

Кира Эммануиловна Кирова
Джузеппе Мадзини и утопический социализм (1830-1840)
Итальянские умеренные и французский утопический социализм и коммунизм (30—40-е гг. XIX в.)

Валерия Эммануиловна Кунина
Революционное движение в Ирландии в 1848 г.

Каролина Франческовна Мизиано
Годовщина революции 1848-1849 гг. в Италии и основные течения ее новейшей историографии

Евгения Акимовна Степанова, Ефим Павлович Кандель
Из истории идейной борьбы в немецком демократическом движении 40-х годов XIX века

Бобков А.М.
"Молодая Германия"

Вячеслав Петрович Волгин
К 100-летию "Манифеста Коммунистической партии"
Пеккер после 1848 г.

Сергей Борисович Кан
Предпарламент и первое баденское восстание 1848 г.

Геннадий Иванович Королев
Начало исторических документальных публикаций во Франции в период Июльской монархии

Александр Иванович Молок
Из неизданных документов июньского восстания парижских рабочих
Июньское восстание 1848 года
Царская Россия и революция 1830 г. во Франции

Николай Леванович Наниташвили
Движение городских низов в Пруссии накануне революции 1848 года

Владимир Ефимович Невлер
Мадзини и "Молодая Европа"
Политическая борьба в Венеции в первые месяцы республики 1848 г.

Сергей Александрович Никитин
Славянские народы в революции 1848 г.

Александр Васильевич Ревякин
Этьен Кабе о французских буржуазных революциях

Константин Львович Селезнев
Южнославянские народы в революции 1848 г.

Иван Иванович Удальцов
Из истории Пражского восстания 1848 г.
К вопросу о революционном движении в Чехии в 1848 г.

Рахмон Фармонов
Бонапартистский государственный переворот 2 декабря 1851 г. в освещении современников

Шено, Ж.
Жюль Верн и традиции 1848 г.

Ура Абрамович Шустер
Познанское восстание 1848 года

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Tags: 1848, 19 век, Австрия, Бельгия и Нидерланды, Германия, Европа, Италия, Новое время, Франция, Франция и Россия, историки, история идей, массы-классы-партии-вожди, национально-освободительные движения, новые публикации, полезные ссылки, революции, свобода-право-власть, событие, социальная история
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