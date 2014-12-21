товарищам - блокировка caffe-junot

ЖЖ caffe-junot (наша колелктивная площадка) заблокирован без каких-либо предупреждений, объяснений, да и без оснований - материалы в него отбирались осторожно,с учетом ситуации. И тем не менее... Понятно, что "воздыхателей" у нас много, есть кому настучать. Как там говорит Марат в фильме Кардиналя? "Хотят задушить свободу печати!" Ну, может и товарищи у нас есть, которые на суп могут надавить критической массой.



UPD 23/12/14 Разблокировали (пока?). Спасибо всем за поддержку и помощь!