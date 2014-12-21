Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta

как "наступал" капитализм в России

Оригинал записи здесь.

Давно мы собираем материалы в раздел "Историки и историография", и в особенности группируем подборку дискуссий вокруг теории и конкретики формационного марксистского подхода. Во-первых, из этого очень хорошо видно, что никаким единообразием и единомыслием в советской историографии и не пахнет, ни в 30-е годы, ни в 50-е, ни в 60-е. Во-вторых, точки зрения и аргументы унд факты интересные.
Сегодня будут статьи (не все пока, какие имеются) из "Вопросов истории" о феодализме и капитализме в России.

Бак, Исай Соломонович. К вопросу о генезисе капиталистического уклада в крепостном хозяйстве России
Боровой, Саул Яковлевич. К вопросу о складывании капиталистического уклада в России XVIII в.
Заозерская, Елизавета Ивановна. К вопросу о зарождении капиталистических отношений в мелкой промышленности России начала XVIII века
Павленко, Николай Иванович. К вопросу о рынке рабочей силы для металлургических мануфактур в 20-40-х годах XVIII века
Наемный труд в металлургической промышленности России во второй половине XVIII в.
Пажитнов, Константин Алексеевич. К вопросу о промышленном перевороте в России
К вопросу о "переломе" в мануфактурной промышленности XVIII в.
Пьянков, Алексей Петрович. О периодизации феодальных отношений в России
Рубинштейн, Николай Леонидович. Некоторые вопросы формирования рынка рабочей силы в России XVIII века
Струмилин, Станислав Густавович. Экономическая природа первых русских мануфактур
Яковлев Б. Возникновение и этапы развития капиталистического уклада в России
Tags: 17 век, 18 век, 20 век, Европа, Россия, Советский Союз, историки, историография, история идей, история науки, массы-классы-партии-вожди, новые публикации, социальная история, экономика должна
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