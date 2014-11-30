Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta

новенькое в разделе "Революция - женского рода!"

статья замечательной Наты Павловны Ефремовой - "Первые шаги русских женщин к высшему образованию"
и воспоминания академика гражданина Николая Михайловича Дружинина - "О трех участницах революционной борьбы" (Инесса Федоровна Арманд, Вера Николаевна Фигнер, Людмила Александровна Воскресенская)
Tags: 19 век, 20 век, Революция - женского рода, Россия, история идей, история науки, источники/документы, новые публикации, они и мы, персона, свобода-право-власть, социальная история
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