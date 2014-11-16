из истории Древнего мира

посвященный Древнему миру
(или Древней истории, кому как нравится).
Само собой, в первую очередь
восстания, бунты, протестные движения,
и в общем политика, идеология, экономика
и все-все-все )
Авдиев В.И. Восстание рабов в Египте за 2 тысячи лет до н.э.
Сингалевич С.П. Движение рабов в древней Греции
Глускина Л.М. Вольноотпущенники в экономике Афин в IV в. до н.э.
Трофимова М.К. Утопия Ямбула в зарубежной историографии
Сергеев В.С. Гражданская война в Риме в конце республики (Гракхи)
Сергеев В.С. Эпоха военных диктатур конца Римской республики
Сергеев В.С. Революции рабов в Римской республике
Розенталь Н.Н. Римская империя в последние десятилетия своего существования
Сергеев В.С. Христианство в древнем Риме
Голубцова Н.И. Идеологическая борьба в Риме на рубеже IV-V вв.
Утченко С.Л. Проблема кризиса полиса в античной идеологии
Волгин В.П. Очерки истории социалистических идей с древности до конца XVIII в.