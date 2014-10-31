откуда есть пошла Италия

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Виктор Иванович РУТЕНБУРГ
В монографии исследуются истоки Рисорджименто — эпохи национально-освободительного движения, приведшего к объединению Италии. Прослеживаются процессы социально-экономического развития, созревания капиталистического уклада, эволюции политических структур и буржуазных конституций, роль народных движений в их формировании. Рассматриваются также проблемы культурной эволюции Италии предунитарного периода: место и роль национального языка, литературы и философских систем.
Книга рассчитана на научных работников, преподавателей вузов.
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ, ФИНАНСЫ
Упадок или перестройка?
Промышленность
Торговля
Финансовые операции
ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Эволюция земельной собственности
Товаризация сельского хозяйства
Созревание капиталистического уклада в сельском хозяйстве
«Новый феодализм»
«Агрономическая революция»
«Аграрная революция»
Италия и Европа
Накануне Рисорджименто
ГЛАВА III. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Процесс унификации политических структур
От синьории к региональному абсолютизму
Социально-экономические истоки политических структур
Государство нового времени
Французская буржуазная революция и Италия
Буржуазные конституции и ограниченность прав
Народные движения
ГЛАВА IV. ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ
Язык
Литература
Философия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
УКАЗАТЕЛИ
Именной указатель
Географический указатель
Указатель имен к публикуемым документам
Виктор Иванович РУТЕНБУРГ
ИСТОКИ РИСОРДЖИМЕНТО
Италия в XVII-XVIII веках
Л.: Наука, Ленинградское отделение. 1980
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В монографии исследуются истоки Рисорджименто — эпохи национально-освободительного движения, приведшего к объединению Италии. Прослеживаются процессы социально-экономического развития, созревания капиталистического уклада, эволюции политических структур и буржуазных конституций, роль народных движений в их формировании. Рассматриваются также проблемы культурной эволюции Италии предунитарного периода: место и роль национального языка, литературы и философских систем.
Книга рассчитана на научных работников, преподавателей вузов.
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ТОРГОВЛЯ, ФИНАНСЫ
Упадок или перестройка?
Промышленность
Торговля
Финансовые операции
ГЛАВА II. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Эволюция земельной собственности
Товаризация сельского хозяйства
Созревание капиталистического уклада в сельском хозяйстве
«Новый феодализм»
«Агрономическая революция»
«Аграрная революция»
Италия и Европа
Накануне Рисорджименто
ГЛАВА III. СТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СТРУКТУР
Процесс унификации политических структур
От синьории к региональному абсолютизму
Социально-экономические истоки политических структур
Государство нового времени
Французская буржуазная революция и Италия
Буржуазные конституции и ограниченность прав
Народные движения
ГЛАВА IV. ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТУРЫ
Язык
Литература
Философия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
УКАЗАТЕЛИ
Именной указатель
Географический указатель
Указатель имен к публикуемым документам