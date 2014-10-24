учителям - настоятельно советую!

________________________________________
Людмила Николаевна Аркавенко
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННЫЙ ДИАЛОГ
(ДИАЛОГ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ)
научно-методическое пособие
Для преподавателей естественнонаучных, гуманитарных и математических дисциплин школ, лицеев, гимназий, колледжей, методистов системы повышения квалификации и переподготовки работников образования, студентов педагогических вузов, аспирантов и соискателей в области педагогических наук.
4 авторских листа, 3 рис., 1 схема.
К полному тексту
Книга посвящена актуальной общепрофессиональной, но недостаточно разработанной проблеме дидактически организованного диалога и его использованию в школьной практике. Усилия автора направлены на разработку концепции, организации и методики использования дидактически организованного диалога для реализации задачи интеграции способов мыследеятельности в познавательную и коммуникативную культуру в ситуации обособленности предметно-содержательного знания.
Книга является первой попыткой создания эталонных унисонных диалогов для реального осуществления системной работы в предметном обучении. Книга адресована школьным учителям, преподавателям колледжей, преподавателям методики обучения дисциплинам естественнонаучного цикла и экологии педагогических ВУЗов, методистам Институтов повышения квалификации педагогических работников и всем, интересующимся проблемой конструктивного познавательного диалога.
Эта небольшая по объему работа (4 авторских листа) написана в жанре научно-методического пособия, направленного на оказание реальной помощи учителю в решении задач формирования системного методологического знания, интегрированного в предметное содержание, и развития коммуникационных, перцептивных и интерактивных способностей человека как альтернатива прижившимся в школьной практике разнородным популяризаторским диалогам-шоу, списанным с телеэкрана, которые демонстрируют много эмоций и агрессии, навязывают школьникам чужой социальный опыт. Такие «диалоги», как правило, оказываются концептуально малополезными, поскольку в серьезной степени не способствуют развитию необходимого уровня общего образования сегодняшних школьников. В книге впервые представлены разработанные автором тексты эталонных учебных диалогов на основании логико-методологического похода и принципа интеграции естественнонаучного и гуманитарного знания, которые легко вписываются в рамки одного урока и включаются в его содержание. Каждый диалог предваряется методическим комментарием и завершается методологической рефлексией – практическим осмыслением способов получения знания в форме вопросов и заданий, адресованных аудитории. Это дает возможность учителю уйти от традиционной методики обучения, требующей от школьников ответов заведомо совместимых с содержанием вопросов.
В методолого-теоретической части книги представлена концепция, в которой дано четкое определение дидактически организованного диалога как объективного понятия, отражающего реальные связи, существующие в педагогической теории и практике, обосновываются и приводятся его обязательные признаки, функции, структурные компоненты и конструктивные требования.
В книге даны рекомендации по организации и управлению диалогом в учебном процессе, приводятся показатели успешности школьников по степени усвоения знания и овладения культурой ведения диалога-унисона. К основному тексту прилагаются:
1) словарь методов познания, рассматриваемых как процедуры мышления с методическими комментариями;
2) именной справочник, включающий имена ученых, на которых мы ссылались в диалогах и приложении №1. При этом не дублируются известные списки имен ученых прошлых времен, а фактически заново мы знакомим учителя с современными учеными-энциклопедистами, известными значимыми идеями и работами в различных областях науки.
Текст прошел экспертизу Академии педагогических наук РФ, есть заверенный отзыв д.пед.н., член-корреспондента Т.С.Назаровой. Имеется также отзыв почетного профессора УГТУ-УПИ, заслуженного деятеля науки РФ Ю.В.Егорова (прилагаются).
Название книги – рабочее. Другие варианты, отражающие суть работы:
1. ШКОЛА УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ДИАЛОГА
2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ДИАЛОГА
3. ДИАЛОГ: учимся говорить – учимся думать
(в помощь педагогам, с примерами конкретных разработок обучающих диалогов)
5. ДИАЛОГ – ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ: теория и практика
ОГЛАВЛЕНИЕ
От автора
КОНЦЕПЦИЯ ДИДАКТИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОГО ДИАЛОГА
Структурные компоненты дидактически организованного диалога:
Конструктивные требования к дидактически организованному диалогу
ДИАЛОГИ и МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ
Вокруг вируса. Спор
Диалог Сократа и Евтидема
«Что такое справедливость и что нет?»
Диалог Сократа с Эрудитом
Абсолютное, но ошибочное согласие
«Ничего от слова, все – от опыта»
Диалог Тихо Браге с Иоганном Кеплером
Анри Беккерель заблуждается
Загадка «нашатырного спирта»
Подсказка Гофмана
Диалог о важном (радиоактивность)
Как не допустить новой «Аралкумы»
Почему погибла рыба?
Когда цель не оправдывает средства
Диалог–игра «Искусство делать выводы»
Приложение (мини-энциклопедия)
1. Знание
1.2. Методы познания
1.3. Методы эмпирического изучения объектов познания
1.4. Сравнение
1.4. Теоретические методы изучения объектов познания
1.5. Общелогические методы изучения объектов познания
2. Методы классификации
3. Абстрагирование
4. Идеализация
5. Обобщение
6. Индукция
7. Дедукция
8. Аналогия
9. Моделирование
10. Кибернетический подход
11. Системный подход
12. Синергетический подход
13. Вероятностные (статистические) методы
Учителю на заметку
Литература для учителя
Эффективность использования дидактически организованного диалога в решении обозначенных педагогических задач неоднократно подтверждена на примерах нескольких школ Свердловской области.
На книгу имеется положительный отзыв и рекомендация к опубликованию от Российской Академии Образования.
Об авторе. Людмила Николаевна Аркавенко - кандидат педагогических наук, доцент по кафедре естествознания. Автор более 40 печатных работ. Педагогический стаж - 40 лет, из них 15 - работа в должности заведующей кафедрой естествознания Института развития регионального образования Свердловской области.
p.s. Рукопись выложена в свободный доступ по желанию автора.
Авторское право никто не отменял,
и любой плагиат будет преследоваться и наказываться.
Приветствуется:
ссылки и цитирование с точным указанием авторства и источника,
практическое использование материалов,
распространение информации об этой рукописи.
Представитель автора
Нам, типа-гуманитарам и типа-обществоведам, очень не лишне тоже! Ибо с этим тестированием амебным скоро действительно на мычанье перейдем, а вместе с тем думать окончательно разучимся.