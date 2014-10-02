Натали Красная Роза (vive_liberta) wrote,
Натали Красная Роза
vive_liberta
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пришел новый, 223 год, а вместе с ним...

Оригинал взят у marianne68 в РЕВОЛЮЦИЯ - ЖЕНСКОГО РОДА!
Оригинал взят у bella_casus в РЕВОЛЮЦИЯ - ЖЕНСКОГО РОДА!
Оригинал взят у caffe_junot в РЕВОЛЮЦИЯ - ЖЕНСКОГО РОДА!
революция - женского рода!

ЖЕНЩИНЫ в СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
К ИТОГАМ Х-летия ЖЕНЩИНЫ ООН (1976-1985)

ФЕМИНИЗМ: ПЕРСПЕКТИВЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАНИЯ
реферативный сборник

ФЕМИНИЗМ: ВОСТОК, ЗАПАД, РОССИЯ

ЖЕНЩИНЫ в РЕВОЛЮЦИИ
только от первого лица:
воспоминания участниц Великой Октябрьской Социалистической революции,
гражданской войны, деятельниц по установлению советской власти



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Да здравствует Vive Liberta!


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