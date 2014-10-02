пришел новый, 223 год, а вместе с ним...

"с такими друзьями враги не нужны" ( Наши левые изощряются в смИшных шЮтках про розовые шапочки и большой нос чернокожей "мисс Финляндия", патриоты все цитируют потрошенков и ко - мол,…

(no subject) Здравствуйте, товарищи и коллеги! Спасибо тем, кто от меня еще не отписался ;) Сегодня вернулась с заслуженного отдыха (с деревни, от тетки - глушь,…