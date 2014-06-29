личное, постольку поскольку оно не личное

Если кому-нибудь задолжала ответы, напомните, пожалуйста. Про это помню, стараюсь дописать-таки.
До 2 июля на связи.
Наши левые изощряются в смИшных шЮтках про розовые шапочки и большой нос чернокожей "мисс Финляндия", патриоты все цитируют потрошенков и ко - мол,…
Здравствуйте, товарищи и коллеги! Спасибо тем, кто от меня еще не отписался ;) Сегодня вернулась с заслуженного отдыха (с деревни, от тетки - глушь,…
Перед тем, как о чем-то сказать в День Победы, я долго молчу, словно слушаю гром канонады, давно отзвучавшей… Я ушел на войну, оставляя тебя…