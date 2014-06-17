Почему мой вариант - "мы на полпути".
1. Потому что современный мир неоднороден, достижения в разных странах (обществах) в плане гендерного равноправия очень отличаются.
2. Потому что заметно различаются юридическое и фактическое равноправие.
3. Потому что, как сказали однажды товарищи АиФ, будь иначе, вся революционная борьба была бы бессмысленной/
Оригинал взят у lillibulero в о равноправии (гендерном)
А вопрос такой:
что Вы думаете о гендерном равноправии в современном мире?
в основном достигнуто, но есть еще к чему стремиться (отвечает женщина)
0(0.0%)
мы только на полпути к цели (отвечает женщина)
12(46.2%)
никакого равноправия нет, за него предстоит бороться (отвечает женщина)
1(3.8%)
равноправие есть, но как бы обратно отыграть (отвечает женщина)
0(0.0%)
нет, и нельзя допустить, чтобы оно установилось (отвечает женщина)
1(3.8%)
не имею мнения по этому вопросу (отвечает женщина)
0(0.0%)
в основном достигнуто, но есть еще к чему стремиться (отвечает мужчина)
3(11.5%)
мы только на полпути к цели (отвечает мужчина)
7(26.9%)
никакого равноправия нет, за него предстоит бороться (отвечает мужчина)
2(7.7%)
равноправие есть, но как бы обратно отыграть (отвечает мужчина)
0(0.0%)
нет, и нельзя допустить, чтобы оно установилось (отвечает мужчина)
0(0.0%)
не имею мнения по этому вопросу (отвечает мужчина)
0(0.0%)
Я очень надеюсь, что уважаемые респонденты будут отвечать на поставленный вопрос о равноправии в точном смысле слова (зафиксированном в академсловарях), а не на свои домыслы о том, что оно такое.
p.s. Результат предсказуем, но можно заключать пари ;(
p.p.s. А я пока побуду оптимисткой )