о равноправии (гендерном)

в основном достигнуто, но есть еще к чему стремиться (отвечает женщина) 0 ( 0.0 % )

мы только на полпути к цели (отвечает женщина) 12 ( 46.2 % )

никакого равноправия нет, за него предстоит бороться (отвечает женщина) 1 ( 3.8 % )

равноправие есть, но как бы обратно отыграть (отвечает женщина) 0 ( 0.0 % )

нет, и нельзя допустить, чтобы оно установилось (отвечает женщина) 1 ( 3.8 % )

не имею мнения по этому вопросу (отвечает женщина) 0 ( 0.0 % )

в основном достигнуто, но есть еще к чему стремиться (отвечает мужчина) 3 ( 11.5 % )

мы только на полпути к цели (отвечает мужчина) 7 ( 26.9 % )

никакого равноправия нет, за него предстоит бороться (отвечает мужчина) 2 ( 7.7 % )

равноправие есть, но как бы обратно отыграть (отвечает мужчина) 0 ( 0.0 % )

нет, и нельзя допустить, чтобы оно установилось (отвечает мужчина) 0 ( 0.0 % )